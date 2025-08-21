عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من أوروبا:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 49.5, الفعلي: 50.5
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.9, المتوقع: 50.7, الفعلي: 51.1
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 51.0, المتوقع: 50.8, الفعلي: 50.7
جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو أفضل من التوقعات، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي في المنطقة أكثر مرونةً من المتوقع. وتُعدّ هذه إشارةً إيجابيةً لآفاق النمو، وقد تدعم معنويات السوق، مع أنها قد تزيد في الوقت نفسه الضغط على البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على سياسة نقدية مُقيّدة.