عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.6, المتوقع: 50.9, الفعلي: 50.5
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.6, المتوقع: 50.1, الفعلي: 49.3
فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: القراءة الفعلية ٤٩.٨؛ التوقعات ٤٩.٧؛ القراءة السابقة ٤٨.٥؛
- مؤشر مديري المشتريات المركب: القراءة الفعلية ٤٩.٨؛ التوقعات ٤٩.٨؛ القراءة السابقة ٤٨.٦؛