مخطط اليوم: EURSEK (04.09.2025)

أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك في السويد لشهر أغسطس ارتفاع التضخم الكلي إلى 1.1% على أساس سنوي (من 0.8% في يوليو)، وهو أعلى معدل منذ فبراير، بينما انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، المقياس المفضل لدى البنك المركزي السويدي، إلى 3.3% على أساس سنوي (مقابل 3.0% سابقًا وأعلى من توقعات 3.2%)، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الطاقة قليلاً إلى 2.9% (من 3.2%). يشير هذا المزيج إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من أن التضخم الكلي لا يزال أقل بكثير من هدف 2%.

على صعيد النشاط الاقتصادي، انتعشت مؤشرات مديري المشتريات في السويد بقوة في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر الخدمات إلى 53.4 والمؤشر المركب إلى 53.9، بعد انخفاض واسع النطاق في يوليو. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مكونات التوظيف والطلب، مما يشير إلى أن التباطؤ الذي شهدناه في وقت سابق من هذا الصيف ربما كان مؤقتًا. ويعزز انتعاش مؤشر مديري المشتريات حجة عدم التيسير النقدي السريع.

تتوقع الأسواق الآن أن يُبقي البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.0% في 23 سبتمبر، مما يُرجّح احتمالية تخفيضات الفائدة في نوفمبر. عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك اليوم، ارتفع زوج اليورو/الكرونة السويدية بنسبة 0.2% من 10.98 إلى 11.00، مُرتدًّا عن مستوى الدعم الرئيسي، حيث برزت الكرونة السويدية اليوم كواحدة من أضعف عملات مجموعة العشرة.