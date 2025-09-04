اقرأ أكثر

مخطط اليوم: EURSEK (04.09.2025)

١١:١٣ ص ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

أظهرت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك في السويد لشهر أغسطس ارتفاع التضخم الكلي إلى 1.1% على أساس سنوي (من 0.8% في يوليو)، وهو أعلى معدل منذ فبراير، بينما انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، المقياس المفضل لدى البنك المركزي السويدي، إلى 3.3% على أساس سنوي (مقابل 3.0% سابقًا وأعلى من توقعات 3.2%)، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الطاقة قليلاً إلى 2.9% (من 3.2%). يشير هذا المزيج إلى استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من أن التضخم الكلي لا يزال أقل بكثير من هدف 2%.

على صعيد النشاط الاقتصادي، انتعشت مؤشرات مديري المشتريات في السويد بقوة في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر الخدمات إلى 53.4 والمؤشر المركب إلى 53.9، بعد انخفاض واسع النطاق في يوليو. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مكونات التوظيف والطلب، مما يشير إلى أن التباطؤ الذي شهدناه في وقت سابق من هذا الصيف ربما كان مؤقتًا. ويعزز انتعاش مؤشر مديري المشتريات حجة عدم التيسير النقدي السريع.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

تتوقع الأسواق الآن أن يُبقي البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.0% في 23 سبتمبر، مما يُرجّح احتمالية تخفيضات الفائدة في نوفمبر. عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك اليوم، ارتفع زوج اليورو/الكرونة السويدية بنسبة 0.2% من 10.98 إلى 11.00، مُرتدًّا عن مستوى الدعم الرئيسي، حيث برزت الكرونة السويدية اليوم كواحدة من أضعف عملات مجموعة العشرة.

 

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات