عاجل: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك السويسري على أساس شهري، وارتفاع EURCHF 📌

07:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.0% على أساس شهري؛ السابق 0.0% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.2% على أساس سنوي؛ المتوقع 0.2% على أساس سنوي؛ السابق 0.2% على أساس سنوي؛

في أغسطس 2025، انخفضت أسعار المستهلك السويسرية بنسبة 0.1% على أساس شهري، مسجلةً بذلك معدل تضخم سنوي بلغ 0.2% فقط. كما انخفض التضخم الأساسي بنسبة 0.1% على أساس شهري، لكنه ظل عند 0.7% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار العطلات الدولية، والنقل الجوي، وتأجير السيارات الخاصة، والذي قابله جزئيًا ارتفاع الإيجارات وأسعار الملابس. وانخفضت السلع المستوردة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت المنتجات المحلية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.