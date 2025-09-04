اقرأ أكثر

عاجل: مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي أقل من التوقعات

١:١٢ م ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

البيانات الرئيسية

 

  • مبيعات التجزئة (شهريًا): -0.5% (المتوقع: -0.3%، السابق: 0.3%)
  • مبيعات التجزئة (سنويًا): 2.2% (المتوقع: 2.3%، السابق: 3.1%)

انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بشكل حادّ أكثر من التوقعات، مما يُبرز ضعفًا متزايدًا لدى المستهلكين في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ الاقتصاد. ويتماشى هذا التراجع مع التوقعات السوقية الأوسع باستمرار التباطؤ الاقتصادي، إلا أن حجم التراجع قد يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي للنظر في مزيد من تخفيف السياسات. وقد يؤثر هذا الإجراء سلبًا على قوة اليورو ويُضعف المعنويات حيال آفاق النمو في المنطقة.

في ضوء هذه التطورات، من المرجح أن يراقب المستثمرون وصانعو السياسات عن كثب إصدارات البيانات القادمة وبيانات البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن مؤشرات على كيفية تعامل البنك المركزي مع هذه البيئة الصعبة.

 

 

 

المصدر: xStation5

