عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.6, المتوقع: 48.4, الفعلي: 48.2
يعكس صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا تراجعاً طفيفاً عن التوقعات، حيث سجّل 48.2 مقابل توقعات عند 48.4 وسابق عند 49.6، مما يشير إلى استمرار الضغوط التي يواجهها القطاع الصناعي. هذا الهبوط يعزز صورة التباطؤ الاقتصادي وسط تحديات الطلب الخارجي والداخلي. ورغم أن التراجع محدود، إلا أنه يؤكد بقاء المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. قد يدفع ذلك صناع القرار إلى متابعة التطورات بحذر أكبر ودراسة أثر الظروف العالمية على الأداء الصناعي. بشكل عام، تُظهر البيانات حاجة الاقتصاد الألماني إلى دعم إضافي لاستعادة الزخم خلال الفترة المقبلة.
