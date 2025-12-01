اقرأ أكثر
١٢:٠٠ م · ١ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: مبيعات التجزئة السويسرية تفوق التوقعات 📈 الفرنك السويسري يحقق مكاسب واسعة النطاق

الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، سويسرا - مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر:

  • الفعلية: 2.7%
  • المتوقعة: 1.2%
  • السابقة: 1.8%

 

ارتفعت مبيعات التجزئة الحقيقية في سويسرا أكثر من المتوقع، وتم تعديل الرقم السابق بالزيادة من 1.5% إلى 1.8%. يُساعد هذا الانتعاش المطرد في المبيعات، عقب الركود الذي امتد من أواخر الصيف إلى أوائل الخريف، على تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي ناجم عن الرسوم الجمركية.

 

مع استقرار أسعار الفائدة السويسرية عند 0%، من المتوقع أن يُسهم استمرار نمو إنفاق المستهلكين في منع التضخم من الانزلاق إلى المنطقة السلبية، مما يُخفف المخاوف من لجوء البنك الوطني السويسري إلى أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية. ارتفع الفرنك السويسري بشكل ملحوظ مقابل كل من اليورو والدولار، مُنهيًا سلسلة خسائره الأخيرة، مدعومًا بشكل كبير بزيادة عامة في الإقبال على المخاطرة.

 

