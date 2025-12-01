عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من أوروبا:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.0, المتوقع: 49.7, الفعلي: 49.6
يعكس صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة أوروبا تراجعاً طفيفاً عن التوقعات، حيث جاء عند 49.6 مقارنة بتوقعات بلغت 49.7 وسابق عند 50.0. استمرار المؤشر دون مستوى 50 يدل على دخول القطاع الصناعي في مرحلة انكماش محدود، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الإنتاجي نتيجة ضغوط الطلب وضعف الزخم الاقتصادي. ورغم أن الفجوة بين القراءة المتوقعة والفعليّة ضيقة، إلا أنّ الاتجاه العام يعكس تحديات مستمرة تواجه الصناعة الأوروبية. تشير هذه البيانات إلى ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة والتأثير المحتمل على سلاسل الإمداد والنمو.
