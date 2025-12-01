اقرأ أكثر
١:٠١ م · ١ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

مؤشر مديري المشتريات من أوروبا:

  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.0, المتوقع: 49.7, الفعلي: 49.6
 

يعكس صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة أوروبا تراجعاً طفيفاً عن التوقعات، حيث جاء عند 49.6 مقارنة بتوقعات بلغت 49.7 وسابق عند 50.0. استمرار المؤشر دون مستوى 50 يدل على دخول القطاع الصناعي في مرحلة انكماش محدود، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الإنتاجي نتيجة ضغوط الطلب وضعف الزخم الاقتصادي. ورغم أن الفجوة بين القراءة المتوقعة والفعليّة ضيقة، إلا أنّ الاتجاه العام يعكس تحديات مستمرة تواجه الصناعة الأوروبية. تشير هذه البيانات إلى ضرورة مراقبة التطورات الاقتصادية في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة والتأثير المحتمل على سلاسل الإمداد والنمو.

٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ٥:٣٠ م

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة
٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ٣:٠٠ م

بيانات مبيعات التجزئة المتباينة من منطقة اليورو➡️تفاعل EURUSD ضعيف
٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ٢:٠٥ م

DE40: ارتفع مؤشر DAX بنحو 1% وسط ارتفاع أسهم السيارات بعد تقرير بنك أوف أمريكا 🔎
٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٢:٥٦ م

مخطط اليوم - US100 (02.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات