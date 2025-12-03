عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:55 مساءً بتوقيت جرينتش.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 53.9, المتوقع: 52.1, الفعلي: 52.4
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 54.6, المتوقع: 52.7, الفعلي: 53.1
فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا: القراءة الفعلية 51.4؛ التوقعات 50.8؛ القراءة السابقة 48.0؛
- مؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا: القراءة الفعلية 50.4؛ التوقعات 49.9؛ القراءة السابقة 47.7؛
تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا تباطؤًا محدودًا مقارنة بالشهر السابق، لكنها تظل فوق عتبة 50، ما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي وإن كان بوتيرة أقل. جاء المؤشر المركب عند 52.4 أعلى من التوقعات، مما يعكس مرونة القطاعين الصناعي والخدماتي رغم الضغوط الاقتصادية الأوروبية. كما حافظ مؤشر الخدمات على قراءة قوية نسبيًا عند 53.1، ما يدل على استمرار الطلب المحلي واستقرار نشاط الأعمال. هذه النتائج قد تخفف من المخاوف بشأن تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد أوروبي، لكنها لا تزال تشير إلى تعافٍ تدريجي وليس قويًا، ما قد يُبقي التوقعات الحذرة للسياسة النقدية.
