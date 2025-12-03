اقرأ أكثر
١:٣٠ م · ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا

Milad Azar
GBP/USD
فوركس
-
-

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.

 

مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا:

  • مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 52.2, المتوقع: 50.5, الفعلي:  51.2
  • مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 52.3, المتوقع: 50.5, الفعلي: 51.3
 

تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا أداءً أفضل من التوقعات رغم تباطؤ نسبي عن الشهر السابق. سجّل المؤشر المركب 51.2 فوق مستوى 50 والتوقعات البالغة 50.5، ما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي ولكن بوتيرة معتدلة. كما جاء مؤشر الخدمات عند 51.3، متجاوزًا التوقعات، مما يشير إلى أن القطاع الخدمي الركيزة الأساسية للاقتصاد البريطاني لا يزال يتمتع بطلب مستقر نسبيًا. تعطي هذه البيانات إشارات إيجابية خفيفة حول مرونة الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تعكس تعافيًا هشًّا يتأثر بضغوط تكلفة المعيشة وتشديد السياسة النقدية. إجمالًا، الصورة مستقرة لكن دون زخم قوي للنمو.

 

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١٥ م

ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ م

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات 🔎
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٤٩ م

بيتكوين يخسر 3% 📉نمط العلم الهبوطي الفني؟
٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٤٨ م

3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (05.12.2025)

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات