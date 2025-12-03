عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا:
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 52.2, المتوقع: 50.5, الفعلي: 51.2
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 52.3, المتوقع: 50.5, الفعلي: 51.3
تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا أداءً أفضل من التوقعات رغم تباطؤ نسبي عن الشهر السابق. سجّل المؤشر المركب 51.2 فوق مستوى 50 والتوقعات البالغة 50.5، ما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي ولكن بوتيرة معتدلة. كما جاء مؤشر الخدمات عند 51.3، متجاوزًا التوقعات، مما يشير إلى أن القطاع الخدمي الركيزة الأساسية للاقتصاد البريطاني لا يزال يتمتع بطلب مستقر نسبيًا. تعطي هذه البيانات إشارات إيجابية خفيفة حول مرونة الاقتصاد، لكنها في الوقت نفسه تعكس تعافيًا هشًّا يتأثر بضغوط تكلفة المعيشة وتشديد السياسة النقدية. إجمالًا، الصورة مستقرة لكن دون زخم قوي للنمو.
