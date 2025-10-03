اقرأ أكثر
١٢:٠٢ م · ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

Milad Azar

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.

مؤشر مديري المشتريات من أوروبا:

  • مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2
  • مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3

 

الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB إسبانيا: الفعلي 54.3؛ المتوقع 53.3؛ السابق 53.2؛

الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

  • مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB إيطاليا: الفعلي 51.7؛ السابق 51.7؛
  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB إيطاليا: الفعلي 52.5؛ المتوقع 51.5؛ السابق 51.5؛

الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB فرنسا: الفعلي 48.5؛ المتوقع 48.9؛ السابق 49.8؛
  • مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB فرنسا: الفعلي 48.1؛ المتوقع 48.4؛ السابق 49.8؛

الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:

  • مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا من HCOB: القراءة الفعلية 51.5؛ التوقعات 52.5؛ القراءة السابقة 49.3؛
  • مؤشر مديري المشتريات المركب لقطاع الخدمات في ألمانيا من HCOB: القراءة الفعلية 52.0؛ التوقعات 52.4؛ القراءة السابقة 50.5؛
 

 

٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٥٢ م

ملخص يومي: ارتفاع قوي لأسعار راسل والمعادن، وأعلى مستوى في المملكة المتحدة
٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٤٥ م

ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 2% ليقترب من مستوياته القياسية 📈
٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٠٦ م

النحاس في ارتفاع، ويقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق! 📈🏗️
٣ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٠٣ م

عقود الانبعاثات ترتفع! 📈🏭

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات