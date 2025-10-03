عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من أوروبا:
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 51.0, المتوقع: 51.2, الفعلي: 51.2
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 50.5, المتوقع: 51.4, الفعلي: 51.3
الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB إسبانيا: الفعلي 54.3؛ المتوقع 53.3؛ السابق 53.2؛
الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB إيطاليا: الفعلي 51.7؛ السابق 51.7؛
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB إيطاليا: الفعلي 52.5؛ المتوقع 51.5؛ السابق 51.5؛
الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HCOB فرنسا: الفعلي 48.5؛ المتوقع 48.9؛ السابق 49.8؛
- مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB فرنسا: الفعلي 48.1؛ المتوقع 48.4؛ السابق 49.8؛
الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا من HCOB: القراءة الفعلية 51.5؛ التوقعات 52.5؛ القراءة السابقة 49.3؛
- مؤشر مديري المشتريات المركب لقطاع الخدمات في ألمانيا من HCOB: القراءة الفعلية 52.0؛ التوقعات 52.4؛ القراءة السابقة 50.5؛
