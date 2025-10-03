مخطط اليوم EURUSD (03.10.2025)

- لا يزال نمو منطقة اليورو مدفوعًا بقطاع الخدمات: مؤشر مديري المشتريات للخدمات 51.3، والمؤشر المركب 51.2.
- توزيع أداء قطاع الخدمات في الدول: إسبانيا (54.3) وإيطاليا (52.5) تشهدان توسعًا قويًا؛ ألمانيا (51.5) تباطأت بسبب ضعف الطلبات؛ فرنسا (48.5) تتقلص بسبب حالة عدم اليقين السياسي.
- الأسواق: ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% ليصل إلى 1.1736، مدعومًا بمرونة اليورو وضعف الدولار.
منطقة اليورو
انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 51.3 (القراءة الأولية 51.4؛ القراءة السابقة 50.5)، بينما استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 51.2 (القراءة الأولية 51.2؛ القراءة السابقة 51.0)، مما يؤكد أن قطاع الخدمات يحافظ على نمو إيجابي رغم ضعف قطاع التصنيع. تحسنت الطلبات الجديدة وانخفضت ضغوط الأسعار بشكل طفيف - مع أنها لا تزال أعلى من المتوسطات طويلة الأجل - مما يدعم توقعات HCOB الحالية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي للربع الثالث، ويبرر بشكل عام موقف البنك المركزي الأوروبي الثابت في الوقت الحالي.
إسبانيا
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.3 (مقابل 53.0 المتوقعة؛ القراءة السابقة 53.2) والمؤشر المركب إلى 53.8 (القراءة السابقة 53.7)، مدفوعًا بنمو قوي في الأعمال الجديدة وقوة الطلب المحلي. يبدو أن الطلب على الصادرات قد تراجع - لا سيما المرتبط بالسياحة - بينما لا تزال تكاليف المدخلات مرتفعة، ورفعت الشركات أسعار البيع. وظلت المعنويات المستقبلية وخطط التوظيف متفائلة مع زيادة تراكم الأعمال.
إيطاليا
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.5 (مقابل 51.5 المتوقعة؛ 51.5 السابقة) وحافظ المؤشر المركب على 51.7، مما يشير إلى نمو مستقر بقيادة قطاع الخدمات، بينما ظل قطاع التصنيع ضعيفًا. تسارعت وتيرة الأعمال الجديدة وتباطأ نمو التوظيف؛ وظلت ضغوط التكلفة (الأجور، والطاقة، والإيجارات) مرتفعة حتى مع انخفاض تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر. وارتفعت الثقة بشكل طفيف، لكنها لا تزال أقل من المتوسط، مع أهمية مرونة قطاع الخدمات لاستدامة الانتعاش.
ألمانيا
سجل مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات 51.5 (أقل من 52.5 في القراءة الأولية؛ 49.3 سابقًا) وبلغ المؤشر المركب 52.0 (مقابل 52.4 في القراءة الأولية؛ 50.5 سابقًا)، مما يُظهر نمو القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في 16 شهرًا. ومع ذلك، انخفضت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي، كما انعكست طلبات التصنيع، مما أثار الشكوك حول استمرار الزخم. وارتفع تضخم التكاليف في قطاع الخدمات مرة أخرى، وبدأت الشركات في خفض التوظيف بشكل طفيف وسط ضعف الطلب.
فرنسا
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.5 (مقابل 48.9 في القراءة الأولية؛ و49.8 سابقًا) والمؤشر المركب إلى 48.1 (مقابل 48.4 في القراءة الأولية؛ و49.8 سابقًا)، مما يؤكد تباطؤًا اقتصاديًا في نهاية الربع الثالث. ويبدو أن حالة عدم اليقين السياسي تؤثر على الطلب؛ حيث انخفضت الطلبات الجديدة المحلية والصادرة. واستمرت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بينما انخفضت أسعار الإنتاج بشكل طفيف، مما يشير إلى ضغط على هامش الربح، على الرغم من ثبات التوظيف حتى الآن.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي
يتداول الزوج اليوم بقوة، مدعومًا بتراجع طفيف للدولار وارتفاع طفيف لليورو. ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% ليصل إلى 1.17360.
