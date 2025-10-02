ملخص يومي: استقرار المؤشرات مع استمرار الإغلاق، وارتفاع الدولار، ووصول البيتكوين إلى حوالي 120 ألفًا (02.10.2025)

- لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة لليوم الثاني، ويمنع تفاقم الجمود المستثمرين من شراء الأسهم. وانتهت جلسة التداول النقدي اليوم دون تغيير يُذكر. وأظهرت المؤشرات تحركات طفيفة بنسبة +/-0.05%، باستثناء مؤشر US100 الذي ارتفع بنسبة 0.30%.
- جمّدت إدارة ترامب 26 مليار دولار مخصصة للولايات ذات التوجه الديمقراطي (بما في ذلك مشاريع النقل في نيويورك والاستثمارات الخضراء)، كما أشارت إلى إمكانية تسريح عمال على المستوى الفيدرالي. ولا يزال مبنى الكابيتول هيل مشلولاً بعد فشل تصويتات مجلس الشيوخ. ويتهم الديمقراطيون البيت الأبيض باستخدام الإغلاق كأداة ضغط، بينما يزعم الجمهوريون أن الديمقراطيين يعرقلون التمويل الروتيني. ووصف ترامب هذه اللحظة بأنها فرصة لخفض ميزانية "الهيئات الديمقراطية"، مما يشير إلى احتمال مواجهة مطولة.
- ونظرًا للإغلاق، لم تُعلن طلبات إعانة البطالة لهذا الأسبوع. بلغ إجمالي حالات تسريح العمالة في الاقتصاد الأمريكي 54,064 حالة في سبتمبر، مقارنةً بـ 85,979 حالة في السابق (بانخفاض يزيد عن 25%)، إلا أن هذا العدد لا يزال مرتفعًا. ولم يتوقع السوق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية غدًا، مما دفع المستثمرين إلى التركيز أكثر على تقرير تشالنجر اليوم. ومع ذلك، أكد مكتب إحصاءات العمل استعداده لإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية في الموعد المحدد.
- أغلقت الأسهم الأوروبية في الغالب على ارتفاع (EU50: +0.8%)، بقيادة مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي (DE40، FRA40: +0.9%). وشهد أداءً أضعف في ميلانو (ITA40: -0.1%)، ولندن (UK100: -0.35%)، ومدريد (SPA35: -0.5%).
- انهى مؤشر الدولار سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مرتفعًا بنسبة 0.15% على الرغم من ضعفه في بداية الجلسة. أضعف عملات مجموعة العشرة هي عملات دول الشمال الأوروبي (USDNOK: +0.8%، USDSEK: +0.45%)، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط. انخفض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% على خلفية ضعف سلع التصدير الأسترالية (خام الحديد والفحم). وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1712.
- بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 6.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 6.2% والنسبة السابقة البالغة 6.2%.
- انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لليوم الرابع على التوالي، مواصلين خسائرهما بنسبة 1.9% أخرى. وارتفع الغاز الطبيعي بعد زيادة في المخزونات أقل من المتوقع (53 BCF مقابل 64 BCF إجماعيًا)، على الرغم من أن المكاسب سرعان ما تقلصت إلى +0.5%.
- يختبر البيتكوين اليوم مستوى مقاومة عند حوالي 120,000 دولار أمريكي. وقت النشر، ارتفعت قيمة العملة الرقمية بنسبة 1.00% لتصل إلى 119,700 دولار أمريكي، مع أن أعلى مستوى يومي لها قد وصل بالفعل إلى 120,300 دولار أمريكي، مسجلةً زيادة بنسبة 1.50%. كما شهدت الإيثريوم أداءً قويًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.25% لتصل إلى 4,447 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفعت القيمة السوقية للعملات البديلة الأخرى بنسبة 1.70% لتصل إلى 1.13 تريليون دولار أمريكي.
