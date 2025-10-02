ملخص يومي: استقرار المؤشرات مع استمرار الإغلاق، وارتفاع الدولار، ووصول البيتكوين إلى حوالي 120 ألفًا (02.10.2025)

انهى مؤشر الدولار سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مرتفعًا بنسبة 0.15% على الرغم من ضعفه في بداية الجلسة. أضعف عملات مجموعة العشرة هي عملات دول الشمال الأوروبي (

،

)، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط. انخفض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% على خلفية ضعف سلع التصدير الأسترالية (خام الحديد والفحم). وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1712.