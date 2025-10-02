بيتكوين يرتفع 1.25% ويتجاوز 120 ألف دولار 🚀

ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.25%، ليتداول عند 120,200 دولار أمريكي. ويشهد الإيثريوم جلسة أقوى، حيث ارتفع بنسبة 2.20% ليصل إلى 4,447 دولار أمريكي، بينما ارتفعت القيمة السوقية للعملات البديلة الأخرى بنسبة 1.70% لتصل إلى 1.13 تريليون دولار أمريكي.

يُعزى الطلب على سوق العملات المشفرة إلى عدة عوامل. أولًا، دخلنا للتو أقوى ربع سنوي تاريخيًا للأصول الرقمية. ومن بين الأشهر الثلاثة التالية، شهد شهر نوفمبر عادةً أقوى المكاسب، مما يشير إلى أن الارتفاع الحالي ليس موسميًا فحسب، خاصةً وأن هذا الاتجاه بدأ قبل أيام قليلة من بداية شهر أكتوبر. ثانيًا، شهدت الأسهم والذهب ارتفاعًا صيفيًا قويًا للغاية، بينما ظل سوق العملات المشفرة هادئًا نسبيًا؛ وقد يمثل التحرك الحالي انتعاشًا تعويضيًا. ثالثًا - وربما يكون العامل الأهم - دخول الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي أمس. بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع مع تزايد احتمالية حدوث هذا السيناريو، وارتفع سعره بشكل حاد بمجرد حدوث الإغلاق. يبدو أن حالة عدم اليقين التي يعيشها المستثمرون بشأن الأسواق الأمريكية تدفع رؤوس الأموال نحو سوق العملات المشفرة البديلة.

ومن المرجح أن تُسهم هذه العوامل الثلاثة في هذا الارتفاع بدرجات متفاوتة. علاوة على ذلك، يُقدم تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي، مع توقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في أكتوبر ونوفمبر، دعمًا أيضًا. يواجه بيتكوين الآن مستوى مقاومة رئيسيًا عند حوالي 120,500 دولار أمريكي، والذي نجح في الحد من مكاسبه في يوليو وأغسطس. ونظرًا للارتفاع السريع في الأيام الأخيرة، لا يُمكن استبعاد قيام المستثمرين بجني بعض الأرباح.