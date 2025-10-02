ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.3% بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام💲📈

كسر الدولار الأمريكي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام رغم ضعفه في بداية الجلسة. وارتفع مؤشر USDIDX حاليًا بنحو 0.3%، عائدًا إلى نطاق الاستقرار الذي استمر خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

شهدت الكرونة النرويجية (USDNOK: +0.95%) أكبر انخفاض مقابل الدولار الأمريكي، حيث ضعفت أكثر تحت ضغط النفط، الذي انخفض سعره بنحو 6.5% خلال الجلسات الأربع الماضية. ومن بين أكبر انخفاضات عملات مجموعة العشرة، الكرونة السويدية المجاورة (USDSEK: +0.55%) والدولار الأسترالي (AUDUSD: -0.4%)، متأثرين بانخفاض أسعار السلع المرتبطة بالعملة (بما في ذلك خام الحديد والفحم).

يُعد تقرير تشالنجر بشأن تخفيضات الوظائف عاملًا مهمًا داعمًا للدولار الأمريكي اليوم، لا سيما وأن إلغاء إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية غدًا قد زاد من تركيز السوق على مؤشرات سوق العمل الأخرى. أظهرت البيانات أول انخفاض ملحوظ في تسريحات العمال منذ فبراير - بنسبة تقارب 26% (آخر قراءة سلبية كانت في يوليو عند -1.6%) فقط - مما يُخفف من التوقعات المتشائمة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بعد تقرير التوظيف ADP الصادر أمس والذي أظهر فقدان الوظائف.

كما صدرت تصريحات متشددة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي. ووصفت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، التخفيض الأخير لأسعار الفائدة بأنه ضمانة ضد التدهور السريع في سوق العمل، مؤكدةً على استمرار قوة طلب المستهلكين والحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية إلى حد ما. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن لوغان ليس عضوًا مصوتًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

