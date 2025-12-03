عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش.
مؤشر مديري المشتريات من أوروبا:
- مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 52.5, المتوقع: 52.4, الفعلي: 52.8
- مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 53.0, المتوقع: 53.1, الفعلي: 53.6
تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو أداءً أفضل من التوقعات، حيث ارتفع المؤشر المركب إلى 52.8، ما يشير إلى توسّع اقتصادي أقوى من المتوقع بدعم من تحسّن نشاط الأعمال. كما سجل مؤشر الخدمات 53.6، متجاوزًا التوقعات السابقة، مما يؤكد استمرار قوة الطلب في القطاع الخدمي الذي يُعد محركًا رئيسيًا لنمو المنطقة. هذه النتائج تدعم الرؤية بأن اقتصاد منطقة اليورو يواصل التعافي التدريجي رغم تحديات التضخم وسياسة الفائدة المرتفعة. إجمالاً، تعطي البيانات إشارات إيجابية للأسواق، وقد تُقلل من مخاوف التباطؤ وتدعم الثقة في توقعات النمو على المدى القريب.
