ارتفاع راينميتال 3% في محاولة لوقف موجة البيع 📈

ارتفعت أسهم شركة الدفاع الألمانية العملاقة راينميتال (RHM.DE) اليوم بنحو 3%، متعافيةً بنحو 7% من أدنى مستوى لها محليًا مؤخرًا، حين انخفض السهم لفترة وجيزة إلى ما دون 1500 يورو. ويبدو أن الطلب في أوروبا على أنظمة الدفاع، مثل ذخيرة عيار 155 ملم ومركبات النقل، سيظل قويًا، لا سيما إذا التزمت أوروبا بدور الضامن الرئيسي لأمن أوكرانيا. ووفقًا لموقع بوليتيكو، من المتوقع أن يكون دور الولايات المتحدة في الهيكل الأمني ​​الجديد هامشيًا.

ربما كان التراجع الأخير في أسهم راينميتال مدفوعًا بشكل أكبر بعوامل "معنوية" مرتبطة بتنامي الآمال في حل سلمي للحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، قد يظل الطلب طويل الأجل على منتجات وخدمات راينميتال مرتفعًا في ظل تزايد إجبار دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على زيادة الإنفاق الدفاعي. وسيكون الشرط الرئيسي هو ما إذا كانت الالتزامات الحالية ستترجم إلى نفقات فعلية متزايدة على التسلح بين أعضاء الحلف. يواصل بنك جي بي مورجان تصنيف السهم على أنه "أكثر من الوزن" مع سعر مستهدف يبلغ 2250 يورو للسهم.

المصدر: xStation5