عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الدول الأوروبية جاءت متوافقة مع التوقعات 🔎

08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من HCOB إسبانيا: الفعلي 52.1؛ المتوقع 51.8؛ السابق 51.5؛
08:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
- procure.ch مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: الفعلي 48.2؛ المتوقع 47.7؛ السابق 46.3؛
08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، إيطاليا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من HCOB إيطاليا: الفعلي 49.9؛ المتوقع 49.3؛ السابق 49.0؛
08:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من HCOB فرنسا: الفعلي 48.8؛ المتوقع 48.3؛ السابق 48.3؛
08:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لألمانيا الصادر عن HCOB: الفعلي 49.6؛ المتوقع 49.6؛ السابق 49.6؛
09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لـ HCOB في منطقة اليورو: الفعلي 50.0؛ المتوقع 50.0؛ السابق 50.0؛
عاجل: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو يتوافق مع التوقعات.
عاجل: مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأوروبي أعلى قليلاً من التوقعات في أكتوبر
عاجل: الإنتاج الصناعي في فرنسا يتجاوز التوقعات!
