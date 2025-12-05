عاجل: تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يتماشى مع التوقعات 🔎 بيانات أولية لجامعة ميشيغان أعلى قليلاً

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) على أساس سنوي: ٢.٨٪ (توقعات ٢.٨٪، السابق ٢.٧٪)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) على أساس شهري: ٠.٣٪ (توقعات ٠.٣٪، السابق ٠.٣٪)
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (PCE) على أساس سنوي: ٢.٨٪ (توقعات ٢.٨٪، السابق ٢.٩٪)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (PCE) على أساس شهري: ٠.٢٪ (توقعات ٠.٢٪، السابق ٠.٢٪)
الاستهلاك الشخصي الحقيقي الأمريكي (شهريًا): ٠.٠٪ (توقعات ٠.١٪، السابق ٠.٤٪)
- إنفاق المستهلك الأمريكي (شهريًا): ٠.٣٪ (توقعات ٠.٣٪، السابق ٠.٦٪)
- الدخل الشخصي الأمريكي (شهريًا): ٠.٤٪ (توقعات ٠.٣٪، السابق ٠.٤٪)
القراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (ديسمبر): ٥٣.٣ (توقعات ٥٢، السابق ٥١.٠)
- توقعات جامعة ميشيغان الأولية: ٥٥ (توقعات ٥٢.٧، سابقًا ٥١.٠)
- التوقعات الأولية لحالة جامعة ميشيغان: ٥٠.٧ (توقعات ٥٢.١، سابقًا ٥١.١)
التضخم الأولي لخمس سنوات لجامعة ميشيغان: ٣.٢٪ (توقعات ٣.٤٪، سابقًا ٣.٤٪)
- التضخم الأولي لسنة واحدة لجامعة ميشيغان: ٤.١٪ (توقعات ٤.٥٪، سابقًا ٤.٥٪)
ملخص يومي: وول ستريت تنهي الأسبوع بمكاسب هادئة 🗽 انخفاض العملات المشفرة
نمو استثمارات البنوك في سندات الخزينة السعودية
عاجل: انخفاض معدل البطالة في كندا🍁انخفاض حاد في زوج العملات USDCAD📉
DE40: بيانات جيدة، نمو معتدل