٧:٠٧ م · ٥ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يتماشى مع التوقعات 🔎 بيانات أولية لجامعة ميشيغان أعلى قليلاً

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) على أساس سنوي: ٢.٨٪ (توقعات ٢.٨٪، السابق ٢.٧٪)

  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) على أساس شهري: ٠.٣٪ (توقعات ٠.٣٪، السابق ٠.٣٪)

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (PCE) على أساس سنوي: ٢.٨٪ (توقعات ٢.٨٪، السابق ٢.٩٪)

  • مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي (PCE) على أساس شهري: ٠.٢٪ (توقعات ٠.٢٪، السابق ٠.٢٪)

الاستهلاك الشخصي الحقيقي الأمريكي (شهريًا): ٠.٠٪ (توقعات ٠.١٪، السابق ٠.٤٪)

  • إنفاق المستهلك الأمريكي (شهريًا): ٠.٣٪ (توقعات ٠.٣٪، السابق ٠.٦٪)
  • الدخل الشخصي الأمريكي (شهريًا): ٠.٤٪ (توقعات ٠.٣٪، السابق ٠.٤٪)

القراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (ديسمبر): ٥٣.٣ (توقعات ٥٢، السابق ٥١.٠)

  • توقعات جامعة ميشيغان الأولية: ٥٥ (توقعات ٥٢.٧، سابقًا ٥١.٠)
  • التوقعات الأولية لحالة جامعة ميشيغان: ٥٠.٧ (توقعات ٥٢.١، سابقًا ٥١.١)

التضخم الأولي لخمس سنوات لجامعة ميشيغان: ٣.٢٪ (توقعات ٣.٤٪، سابقًا ٣.٤٪)

  • التضخم الأولي لسنة واحدة لجامعة ميشيغان: ٤.١٪ (توقعات ٤.٥٪، سابقًا ٤.٥٪)

 

