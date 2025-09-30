عاجل: بيانات مؤشر ثقة المستهلك

صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاض من المستويات السابقة.

ثقة المستهلك: السابق: 97.8 , المتوقع: 96.0 , الفعلي: 94.2

كما صدرت بيانات JOLTs للوظائف.

JOLTs : السابق: 7.208 , المتوقع: 7.190 , الفعلي: 7.227

ارتفع EURUSD بشكل طفيف بعد البيانات الأمريكية "المختلطة"، مما يشير إلى رقم JOLTS "قوي"، متوازنًا مع تقرير ثقة المستهلك الذي جاء أقل من المتوقع (وتم تعديله إلى الأسفل)، والذي أصدره مجلس المؤتمرات.