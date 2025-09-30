بيانات الإسكان في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع🗽

ارتفع مؤشر كيس-شيلر لأسعار المساكن في 20 مدينة (على أساس سنوي) بنسبة 1.8%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.55%، ولكنه تباطأ عن مستواه السابق البالغ 2.1%. وأظهر مؤشر الأسعار الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 2.3%، منخفضًا عن 2.6% سابقًا. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة -0.1% فقط، مقارنةً بالتوقعات البالغة -0.2% والقراءة السابقة البالغة -0.2%. وتشير هذه الأرقام الإضافية من سوق الإسكان الأمريكي إلى أن القطاع قد تلقى دعمًا من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مع عودة بعض المشترين إلى السوق بعد انخفاض الأسعار مؤخرًا في بعض المناطق.
