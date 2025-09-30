ثورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: CoreWeave وMeta ينشئان فئة سوقية جديدة

وقعت شركة CoreWeave، المتخصصة في توفير البنية التحتية لمشاريع الذكاء الاصطناعي، اتفاقية بقيمة 14.2 مليار دولار أمريكي مع شركة Meta. تتضمن هذه الاتفاقية متعددة السنوات توفير قوة حوسبة لدعم تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ضمن منظومة Meta.

تأتي هذه الشراكة في إطار توجه أوسع نطاقًا للطلب المتزايد على البنية التحتية المتخصصة للذكاء الاصطناعي. وتعزز CoreWeave، بصفتها إحدى الشركات الرائدة في ما يُعرف بقطاع الحوسبة السحابية الجديدة (neocloud) - وهي شركات تستأجر الوصول إلى أحدث الرقاقات - مكانتها بسرعة في هذا القطاع. وفي الأشهر الأخيرة، وسّعت الشركة قاعدة عملائها بشكل كبير، حيث استحوذت على Meta وOpenAI، من بين شركات أخرى.

بفضل هذه العقود الجديدة، أصبحت الشركة أقل اعتمادًا على مصدر إيراداتها الرئيسي السابق - مايكروسوفت. ويمثل هذا التنويع استجابة استراتيجية للسوق سريع التطور، حيث يستثمر المزيد من اللاعبين بكثافة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وفي هذا العام وحده، تخطط Meta لإنفاق ما يصل إلى 72 مليار دولار أمريكي على مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة.

على غرار منافسيها، تموّل CoreWeave نموها بشكل رئيسي من خلال إصدار الديون، وهي ممارسة تزداد شيوعًا في هذا القطاع. ومؤخرًا، اتخذت شركات أخرى، مثل Meta وOracle، خطوات مماثلة، حيث جمعت مليارات الدولارات لتمويل تطوير البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

