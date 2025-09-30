كولينز يشير إلى تأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية على التضخم

علّقت سوزان م. كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، اليوم على الاقتصاد الأمريكي، وتأثيرات الرسوم الجمركية، والذكاء الاصطناعي. وفيما يلي تفصيل لتصريحاتها.
- اتسم نقاش اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر بالبيانات والتحليل.
- سيُحدث الذكاء الاصطناعي ثورةً، ولكن من الصعب تحديد كيفية حدوث ذلك.
- الذكاء الاصطناعي تقنية متعددة الأغراض ذات تأثيرات واسعة النطاق محتملة.
- من المناسب اتخاذ موقف تقييدي، سواء كان معتدلاً أو معتدلاً.
- لا تزال الأسر قلقة بشأن ضغوط التضخم.
- قد يُساعد نمو الإنتاجية في الحد من تضخم الرسوم الجمركية.
- تزايدت المخاوف بشأن هشاشة سوق العمل.
- من "الصحّي" أن يُبدي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من الآراء.
- يجب أن نُدرك أن فترات التضخم المرتفعة الطويلة يُمكن أن تُغير الحالة النفسية.
- أتوقع أن تُؤتي الرسوم الجمركية ثمارها، لكنني أرى تأثيرًا أقل.
- قراءة الاقتصاد مُعقدة في الوقت الحالي.
- لم يُحدد الاحتياطي الفيدرالي مسارًا مُحددًا مُسبقًا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.
- لا تزال مخاطر التضخم قائمة، وينبغي على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على كلا جانبي التفويض. أتوقع أن ينتعش التوظيف مع تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية.
- قد يكون من المناسب تخفيف السياسة النقدية قليلاً في عام ٢٠٢٥.
- اتسم النمو الاقتصادي بالمرونة في ظل ضعف سوق العمل.
- قد ينحسر الطلب على العمالة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة.
- ارتفع التضخم في العام المقبل، ومن المتوقع أن يتراجع بعد ذلك.
- أتوقع أن ينتعش التوظيف بمجرد تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية.
- التوقعات الأساسية "مستقرة نسبياً".
- لا أستبعد توقعات أسوأ للتضخم وسوق العمل.
- في حين لا يزال خطر التضخم قائماً، فقد تضاءلت المخاطر الصاعدة لضغوط الأسعار.
- سياسة نقدية تقييدية معتدلة مناسبة نظراً للتضخم.
- أؤيد خفض سعر الفائدة الفيدرالي الأخير نظراً للمخاطر التي قد تواجهها قرارات الفيدرالي.