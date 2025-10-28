عاجل: بيانات مؤشر ثقة المستهلك

صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاض من المستويات السابقة.
- ثقة المستهلك: السابق: 94.2, المتوقع: 93.4, الفعلي: 94.6
مؤشر US100 يخسر 0.5% 📉امتد انخفاض أسهم Meta بسبب مخاوف بشأن AI CAPEX وتصريحات دويتشه بنك
بوستيك وهامك من بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلقان على السياسة النقدية الأميركية 🔍هل بنك الاحتياطي الفيدرالي منقسم؟
CHN.cash تحت الضغط على الرغم من تصريحات ترامب الإيجابية 🚩
⏬EURUSD في أدنى مستوى في 3 أشهر