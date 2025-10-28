اقرأ أكثر
٦:٠٠ م · ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر ثقة المستهلك

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد انخفاض من المستويات السابقة.

  • ثقة المستهلك: السابق: 94.2, المتوقع: 93.4, الفعلي: 94.6
 

 

