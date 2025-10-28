PayPay - مكاسب مزدوجة الرقم من الأرباح والتعاون مع OpenAI

أنهت باي بال موسم أرباحها بزيادة مذهلة. نشرت إحدى أكبر شركات خدمات الدفع في العالم نتائجها وتفاخرت بتعاونها مع OpenAI. وارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 10% في جلسة اليوم.

عرضت الشركة نتائجها للربع الثالث من عام 2025 ونشرت توقعاتها للأرباع القادمة.

بلغ صافي الإيرادات 8.42 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزةً توقعات السوق البالغة 8.24 مليار دولار أمريكي.

سجّلت الشركة أكبر نمو في قطاع "خدمات القيمة المضافة"، حيث بلغت إيراداتها 895 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي.

بلغت إيرادات الولايات المتحدة الأمريكية 4.75 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي.

ارتفع عدد المستخدمين النشطين إلى 438 مليونًا.

بلغ إجمالي حجم المدفوعات 458 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي.

نتيجةً لذلك، بلغ مؤشر ربحية السهم المعدلة 1.34 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 1.2 دولار أمريكي.

ومن الأمور المهمة أيضًا الزيادة الهائلة في التدفق النقدي الحر، بنسبة 48% على أساس سنوي، ليصل حاليًا إلى 2.3 مليار دولار أمريكي.

بحلول نهاية الربع، تتوقع الشركة ارتفاع ربحية السهم المعدلة إلى 1.31 دولار أمريكي، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.

وفي بيانها المتعلق بتوقعات نهاية العام، أكدت الشركة للمستثمرين ارتفاع ربحية السهم من 5.35 دولار أمريكي إلى 5.39 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 5.25 دولار أمريكي.

كما تعمل الشركة على زيادة نفقاتها الرأسمالية إلى مليار دولار أمريكي بنهاية العام.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيعات الأرباح التالية، والتي ستكون 14 سنتًا للسهم الواحد هذا الربع.

كانت هذه النتائج وحدها كافية لإرضاء المستثمرين، حيث حققت الشركة نتائج فاقت التوقعات بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإن ما تسبب في ارتفاع التقييم بأكثر من 10% هو الاتفاقية مع OpenAI. ستكون باي بال أول منصة تُدمج محفظتها الرقمية مباشرةً في منصة ChatGPT.

نظرًا للتفاؤل الكبير تجاه الذكاء الاصطناعي في السوق، وخاصةً بين المستثمرين المؤسسيين، فقد كان أي تعاون مع OpenAI مؤخرًا سببًا كافيًا لرفع قيمة الشركة. ومع ذلك، في هذه الحالة، وبالنظر إلى وجود أكثر من 800 مليون مستخدم لمنصة ChatGPT، وإدراكًا لاستخدام العديد منهم للذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عن المنتجات، فإن التكامل المباشر مع المحفظة قد يُحقق إيرادات هائلة، وإن كان من الصعب حاليًا تقديرها بدقة.

كما حظيت الشركة بثقة شركة Blue Owl Capital، التي اشترت مستحقات بقيمة 7 مليارات دولار من باي بال لخدمة "اشترِ الآن، ادفع لاحقًا".

بعد الزيادات التي تحققت اليوم، تمكنت الشركة من العودة إلى مستويات يوليو من هذا العام عندما انخفض سعر السهم بنسبة 15%. ومع ذلك، لا تزال الشركة على بُعد حوالي 20% من قممها المحلية المُتوقعة في عام 2024.

PYPL.US (D1)

المصدر: xStation5