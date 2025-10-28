الولايات المتحدة: الأرباح الفصلية تدعم مكاسب الأسهم الأمريكية

موسم الأرباح الفصلية يؤكد قوة سوق الأسهم الأمريكية

من بين شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها، تجاوزت إيرادات ما يقرب من 70% توقعات المحللين، وسجلت ما يصل إلى 85% من الشركات أرباحًا أعلى من المتوقع - وهو مستوى من المفاجآت لم نشهده منذ ما يقرب من أربع سنوات. تُظهر هذه النتائج أن الشركات تُدير بفعالية تحديات الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام، وانقطاعات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية، مع الحفاظ على زخم النمو في قطاعاتها الرئيسية.

في الأيام المقبلة، سينصب اهتمام المستثمرين على شركات Mag7 المتبقية - آبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا. تؤثر نتائج هذه الشركات بشكل كبير على مؤشرات الأسهم، وتعكس إلى حد كبير الأداء العام لقطاعي التكنولوجيا والابتكار. قد تدعم المفاجآت الإيجابية في هذا القطاع المستويات القياسية لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، في حين أن النتائج الضعيفة قد تزيد من انتقائية السوق وتُحدث تصحيحات في تقييمات الشركات الأكثر حساسية للدورات الاقتصادية. في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل رئيسي يؤثر على معنويات السوق. يشير التسعير الحالي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، مما يُثير تفاؤلاً حذراً، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والشركات المعتمدة على تمويل النمو. من ناحية أخرى، فإن أي إشارة إلى الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية أو استمرار الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى تصحيحات وزيادة الانتقائية في الاستثمارات.

باختصار، ستكون التقارير القادمة من أكبر الشركات، بما في ذلك Mag7، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي، عوامل رئيسية في تشكيل اتجاه سوق الأسهم في الأيام المقبلة. ينبغي على المستثمرين الجمع بين تحليل الأرباح الفصلية ومراقبة السياسة النقدية ومؤشرات الاقتصاد الكلي والإشارات الفنية لتقييم قطاعات السوق التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو والقطاعات التي تتطلب مزيداً من الحذر.

US500 (H1)

تُظهر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 اتجاهًا صعوديًا واضحًا ومستقرًا، مستمرًا منذ منتصف أكتوبر. يتحرك السعر ضمن قناة تصاعدية واضحة المعالم، مما يشير إلى سيطرة المشترين وتدفق مستمر للطلب. تؤكد مستويات المتوسط ​​المتحرك الأساسي 15 و50 و100 قوة السوق، مع بقاء المتوسط ​​المتحرك الأسي قصير الأجل فوق متوسطاته طويلة الأجل، مما يشير إلى استمرارية الاتجاه. يشير مؤشر القوة النسبية، عند حوالي 71، إلى حالة تشبع شراء طفيفة، مما قد يؤدي إلى تصحيح أو استقرار قصير الأجل، ولكنه لا يهدد الاتجاه العام. يشير السعر الحالي بالقرب من الحد العلوي للقناة إلى احتمال توقف مؤقت، على الرغم من أن المستثمرين لا يزالون يسيطرون على السوق.

