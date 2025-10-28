الولايات المتحدة: الأرباح الفصلية تدعم مكاسب الأسهم الأمريكية

- يؤكد موسم الأرباح الفصلية الأداء القوي لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث تجاوزت إيراداتها وإيراداتها التوقعات بنسبة 70% تقريبًا، وهي أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات. وستكون النتائج القادمة من مؤشر ماج 7 حاسمة للحفاظ على مستويات قياسية مرتفعة للمؤشرات.
- يُثير قرار الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات خفض أسعار الفائدة تفاؤلًا حذرًا في السوق، مع أن الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية قد يزيد من انتقائية الاستثمار.
موسم الأرباح الفصلية يؤكد قوة سوق الأسهم الأمريكية
من بين شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها، تجاوزت إيرادات ما يقرب من 70% توقعات المحللين، وسجلت ما يصل إلى 85% من الشركات أرباحًا أعلى من المتوقع - وهو مستوى من المفاجآت لم نشهده منذ ما يقرب من أربع سنوات. تُظهر هذه النتائج أن الشركات تُدير بفعالية تحديات الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام، وانقطاعات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية، مع الحفاظ على زخم النمو في قطاعاتها الرئيسية.
في الأيام المقبلة، سينصب اهتمام المستثمرين على شركات Mag7 المتبقية - آبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا. تؤثر نتائج هذه الشركات بشكل كبير على مؤشرات الأسهم، وتعكس إلى حد كبير الأداء العام لقطاعي التكنولوجيا والابتكار. قد تدعم المفاجآت الإيجابية في هذا القطاع المستويات القياسية لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، في حين أن النتائج الضعيفة قد تزيد من انتقائية السوق وتُحدث تصحيحات في تقييمات الشركات الأكثر حساسية للدورات الاقتصادية. في الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي، وهو عامل رئيسي يؤثر على معنويات السوق. يشير التسعير الحالي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، مما يُثير تفاؤلاً حذراً، لا سيما في قطاع التكنولوجيا والشركات المعتمدة على تمويل النمو. من ناحية أخرى، فإن أي إشارة إلى الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية أو استمرار الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى تصحيحات وزيادة الانتقائية في الاستثمارات.
باختصار، ستكون التقارير القادمة من أكبر الشركات، بما في ذلك Mag7، إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي، عوامل رئيسية في تشكيل اتجاه سوق الأسهم في الأيام المقبلة. ينبغي على المستثمرين الجمع بين تحليل الأرباح الفصلية ومراقبة السياسة النقدية ومؤشرات الاقتصاد الكلي والإشارات الفنية لتقييم قطاعات السوق التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو والقطاعات التي تتطلب مزيداً من الحذر.
US500 (H1)
تُظهر العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 اتجاهًا صعوديًا واضحًا ومستقرًا، مستمرًا منذ منتصف أكتوبر. يتحرك السعر ضمن قناة تصاعدية واضحة المعالم، مما يشير إلى سيطرة المشترين وتدفق مستمر للطلب. تؤكد مستويات المتوسط المتحرك الأساسي 15 و50 و100 قوة السوق، مع بقاء المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل فوق متوسطاته طويلة الأجل، مما يشير إلى استمرارية الاتجاه. يشير مؤشر القوة النسبية، عند حوالي 71، إلى حالة تشبع شراء طفيفة، مما قد يؤدي إلى تصحيح أو استقرار قصير الأجل، ولكنه لا يهدد الاتجاه العام. يشير السعر الحالي بالقرب من الحد العلوي للقناة إلى احتمال توقف مؤقت، على الرغم من أن المستثمرين لا يزالون يسيطرون على السوق.
أخبار الشركات:
- ارتفع سهم يونايتد هيلث (UNH.US) بنحو 0.3% بعد أن تجاوزت نتائج الربع الثالث التوقعات بشكل كبير. ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 113.2 مليار دولار أمريكي، وبلغت أرباح السهم 2.59 دولار أمريكي (بعد التعديل إلى 2.92 دولار أمريكي). كما رفعت الشركة توقعات أرباحها السنوية لعام 2025 إلى 16.25 دولارًا أمريكيًا على الأقل للسهم، متجاوزةً بذلك توقعات السوق بقليل. ورغم ضغوط التكلفة، تُدير يونايتد هيلث نفقاتها بكفاءة وتستثمر في تطوير التكنولوجيا الطبية، مما يُعزز ثقة المستثمرين.
- انخفض سهم شركة SoFi Technologies (SOFI.US) بنحو 2% على الرغم من نتائجها القوية في الربع الثالث ونموها القياسي في عدد المستخدمين على منصتها، مع انضمام ما يقرب من مليون عضو جديد. ورفعت الشركة توقعات أرباحها لعام 2025 إلى 0.37 دولارًا أمريكيًا للسهم، متجاوزةً التوقعات السابقة، مما يعكس نموًا ديناميكيًا واهتمامًا متزايدًا بالخدمات المالية الرقمية.
- ارتفع سهم أمازون (AMZN.US) بنحو 0.6% عقب الإعلان عن تسريح حوالي 14,000 موظف في الشركة كجزء من إعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط أعمال الشركة والتركيز على قطاعات رئيسية مثل خدمات أمازون السحابية والذكاء الاصطناعي. ورغم عمليات التسريح، ينظر المستثمرون إلى هذه الخطوة بإيجابية كخطوة نحو زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.
- ارتفعت أسهم مايكروسوفت (MSFT.US) بأكثر من 3% بعد إعلانها عن شراكة موسعة مع OpenAI. تدعم مايكروسوفت تحول OpenAI إلى منظمة ذات منفعة عامة، وتزيد استثمارها في الشركة، التي تُقدر قيمتها حاليًا بحوالي 135 مليار دولار. تُبرز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام مايكروسوفت بتطوير الذكاء الاصطناعي ودمجه في منتجاتها، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا في السوق.
- ارتفعت أسهم كونفلونت (CFLT.US) بنسبة 11% بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث من عام 2025 التي فاقت توقعات السوق. وحققت الشركة، المتخصصة في منصات بث البيانات في الوقت الفعلي، إيرادات بلغت 298.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 19% تقريبًا على أساس سنوي، وتفوق تقديرات المحللين البالغة 292.5 مليون دولار. وبلغ ربح السهم المعدل 0.13 دولار، أي أعلى بنسبة 33.6% من التوقعات البالغة 0.10 دولار. ويعكس ارتفاع السهم رد فعل إيجابي من المستثمرين على النتائج الفصلية القوية.
