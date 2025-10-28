مجموعة يونايتد هيلث: نتائج الربع الثالث من عام 2025 وتوقعاتها تشير إلى التعافي!

نتائج يونايتد هيلث للربع الثالث من عام ٢٠٢٥

أكدت مجموعة يونايتد هيلث مجدداً ريادتها في قطاع التأمين الصحي والخدمات الطبية، محققةً نتائج فاقت توقعات السوق بكثير. ورغم ضغوط التكلفة والتغييرات التنظيمية، تواصل الشركة الحفاظ على نمو مستقر وربحية عالية.

النتائج المالية

في الربع الثالث من عام 2025، حققت شركة يونايتد هيلث إيرادات بلغت 113.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. وحقق قطاع يونايتد هيلث كير إيرادات بلغت 87.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى برامج الرعاية الطبية والتقاعد وبرامج المجتمع والولاية، التي زادت من عدد الأعضاء وعززت مكانة الشركة في السوق.

كما شهد قطاع أوبتوم نموًا قويًا، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 8% لتصل إلى 69.2 مليار دولار أمريكي. وحققت أوبتوم آر إكس، المسؤولة عن إدارة مزايا الصيدلة، أداءً متميزًا، حيث زادت إيراداتها بنسبة 16% لتصل إلى 39.7 مليار دولار أمريكي، وذلك بفضل تزايد الطلب على الوصفات الطبية وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة. وحافظت أوبتوم هيلث على إيرادات مستقرة عند 25.9 مليار دولار أمريكي، مما يدل على مرونة نموذج تشغيل الشركة في ظل سوق متقلب.

بلغ ربح السهم الواحد (EPS) 2.59 دولار أمريكي، بينما بلغ ربح السهم المعدل 2.92 دولار أمريكي، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 2.79 دولار أمريكي. وظلت نسبة الخسارة الطبية (MLR) عند 89.9%، وبلغ هامش الربح الصافي 2.1%. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي 5.9 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف صافي الدخل.

تجدر الإشارة إلى أن يونايتد هيلث رفعت توقعاتها لأرباح السهم المعدلة لعام 2025 إلى 16.25 دولارًا أمريكيًا على الأقل للسهم، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 16.00 دولارًا أمريكيًا.

شريحة ميديكير أدفانتج

لا تزال شريحة ميديكير أدفانتج محركًا رئيسيًا لنمو يونايتد هيلث. في الربع الثالث، ازدادت عضوية هذه الخطط، مما عزز إيرادات يونايتد هيلثكير بشكل كبير. تنبع الشعبية المتزايدة لخطط ميديكير أدفانتج من مزاياها مقارنةً بخطط ميديكير التقليدية، بما في ذلك تحسين تنسيق الرعاية، وتوسيع نطاق تغطية الخدمات، وشروط مالية أكثر ملاءمة.

تواصل الشركة الاستثمار في تحسين جودة الخدمات ورقمنة العمليات، مما يُمكّن من ضبط التكاليف والحفاظ على هوامش ربح مستقرة. تُعزز تقييمات جودة الخطط العالية، المعروفة باسم تقييمات النجوم، القدرة التنافسية ومكانة يونايتد هيلث في السوق.

رد فعل السوق

أثار رفع توقعات ربحية السهم (EPS) رد فعل إيجابيًا في السوق، حيث ارتفعت أسهم UnitedHealth بأكثر من 4% في بداية التداول. بعد الارتفاع الأولي، تراجع السهم قليلاً.

على الرغم من هذا التحسن قصير الأجل، لا يزال الأداء السنوي أضعف بكثير من أداء السوق الأوسع. منذ بداية عام 2025، انخفضت أسهم UNH بنحو 30%، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 15%. ويعكس هذا الانخفاض المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية، وعدم اليقين التنظيمي، والتغييرات في برنامج Medicare.

ومع ذلك، بدأت أساسيات الشركة في الاستقرار والتحسن. ويشير النمو المطرد في UnitedHealthcare وOptum، وضبط التكاليف، والطلب المتزايد على خطط Medicare Advantage إلى انتعاش تشغيلي. ويؤكد المحللون أن قاعدة العملاء عالية الجودة، وكفاءة Optum، والميزانية العمومية القوية، كلها عوامل يمكن أن تدعم انتعاشًا تدريجيًا في سعر السهم في الأرباع القادمة.

ملخص

تؤكد نتائج الربع الثالث من عام 2025 مرونة وفعالية نموذج أعمال UnitedHealth. تتمتع الشركة بالقدرة على تحقيق الأرباح حتى في ظل ظروف السوق الصعبة. وتُشكل المساهمة المتنامية لقطاع أوبتوم، واستقرار يونايتد هيلث كير، والزخم الإيجابي في ميديكير أدفانتج، أساسًا لمزيد من النمو وانتعاش أسعار الأسهم في الأشهر المقبلة.