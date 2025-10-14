اقرأ أكثر
١:٠٣ م · ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مؤشر ZEW الألماني أضعف من المتوقع

أهم النقاط
  • بيانات مؤشر ZEW الألماني أضعف من المتوقع
  • المعنويات الاقتصادية أعلى من السابق، لكنها أضعف من المتوقع

مؤشر ZEW الألماني (المعنويات): ٣٩.٣ مقابل ٤١.١ المتوقع و٣٧.٣ سابقًا.

  • الظروف الحالية: -٨٠ مقابل -٧٤.٢ المتوقع و-٧٦.٤ سابقًا.
 

 

