عاجل: مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من التوقعات 🇬🇧 📈

9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز: الفعلي 49.7؛ المتوقع 49.6؛ السابق 49.6؛

أظهر قطاع التصنيع في المملكة المتحدة بوادر انتعاش مبدئية في أكتوبر، حيث توسع الإنتاج لأول مرة منذ عام وسط انخفاض تراكم الأعمال وإعادة التشغيل في شركات مثل جاكوار لاند روفر. وبينما نما إنتاج السلع الاستهلاكية والوسيطة، استمر انكماش إنتاج السلع الاستثمارية، وإن كان بوتيرة أبطأ. وظل الطلب ضعيفًا محليًا ودوليًا، مع استمرار انخفاض الطلبات الجديدة والصادرات. وانخفض التوظيف مرة أخرى، ولكن بمعدل أبطأ. وانخفضت ضغوط التكلفة بشكل طفيف، إلا أن ضغوط سلسلة التوريد وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والطلب العالمي استمرا.

ويظل رد فعل الجنيه الإسترليني حذرًا، حيث يتذبذب بين مكاسب وخسائر طفيفة. من ناحية، يقدم التقرير إشارة إيجابية لقطاع التصنيع المتعثر في المملكة المتحدة. من ناحية أخرى، قد تعزز مؤشرات انحسار ضغوط التكلفة وانخفاض التوظيف توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

المصدر: xStation5