التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية؛ النتائج الفصلية لشركات فيراري، وأيه إم دي، وفايزر (04.11.2025)

افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في معظمها، متأثرةً بتباين المعنويات في وول ستريت، على الرغم من استمرار أداء قطاع التكنولوجيا بشكل أفضل. فقد خسر مؤشر نيكي الياباني حوالي 0.36%، وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.19%. في المقابل، ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%. ورغم التفاؤل المحيط بارتفاع أسهم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يزال المستثمرون حذرين بشأن ارتفاع التقييمات وإشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة أسعار الفائدة.

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي عند 3.6%، تماشياً مع التوقعات، مؤكداً أن جزءاً من ارتفاع التضخم في الربع الثالث كان مؤقتاً. في الأسواق الأوروبية، تشير العقود الآجلة إلى بداية أضعف - حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.8% بعد مكاسب طفيفة يوم الاثنين. ولا يزال مؤشر الدولار الأمريكي مستقراً، مع تراجع عملات أستراليا، وخاصة الدولار الأسترالي، بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي. ويشهد الين الياباني أداءً أفضل، مدعوماً بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتدخلات اللفظية. تشمل أحداث اليوم على أجندة الاقتصاد الكلي مؤتمرًا صحفيًا لوزير المالية البريطاني ريفز يعلن فيه احتمال تراجعه عن وعده بعدم رفع ضريبة الدخل، وبيانات من كندا ونيوزيلندا، وخطابات رئيسية لمحافظي البنوك المركزية، ونتائج ربع سنوية لشركات مثل فيليبس، وإيفونيك، وفيراري، وبي بي، وإيه إم دي، وسوبرميكرو، وماراثون، وفايزر، وأوبر، والتي ستكون مهمة لتحركات السوق المستقبلية.

الجدول التفصيلي لليوم أدناه (بتوقيت جرينتش):

08:40، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

09:00، إسبانيا - بيانات سوق العمل لشهر أكتوبر:

التغير في معدل البطالة في إسبانيا: توقعات بـ 5.2 ألف؛ سابقًا - 4.8 ألف؛

09:00، نيوزيلندا - تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي

11:00، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

12:35، الولايات المتحدة - كلمة المصرفي بومان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

14:30، كندا - الميزان التجاري لشهر سبتمبر:

قيمة الصادرات: سابقًا 60.58 مليار؛

قيمة الواردات: سابقًا 66.91 مليار؛

الميزان التجاري: سابقًا - 6.32 مليار؛

22:30، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:

تقرير مخزون النفط الخام الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي: سابقًا - 4,000 مليون؛

22:45، نيوزيلندا - بيانات سوق العمل للربع الثالث (تكاليف العمالة، وتغيرات التوظيف، ومعدل البطالة)

23:00، نيوزيلندا - كلمة محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أور