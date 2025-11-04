حصاد الأسواق (04.11.2025)

- تباين أداء المؤشرات الآسيوية، وانخفاضات في البورصات الصينية؛
- انخفاض العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية قبيل الافتتاح؛
- أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، ولم يستبعد بولوك المزيد من التخفيضات؛
- أعرب وزير المالية الياباني عن قلقه إزاء قوة الين؛
- دعمت الصين الطاقة المخصصة للذكاء الاصطناعي، داعمةً بذلك قطاع الرقائق؛
- احتفظ الدولار الأمريكي بقوة مقابل العملات الرئيسية؛
- تراجع الذهب قليلاً في الصباح؛
- النفط دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا؛
- بيتكوين دون 105,000 دولار، والعملات المشفرة تحت ضغط.
- تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية قبيل الجلسة الأوروبية: انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.36%، وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.25%، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.19%. وتؤثر مشاكل قطاع الذكاء الاصطناعي وتباطؤ النمو في الصين على معنويات المستثمرين.
- انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والأوروبية قبيل افتتاح الجلسة الأوروبية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.2%. وتسود حالة من السلبية المعنويات بعد الارتفاع السريع في اليوم السابق، حيث يتوقع المستثمرون جلسة أكثر حذرًا.
- أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%، كما كان متوقعًا. وأشارت المحافظ ميشيل بولوك إلى أنه قد لا يكون هناك المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وأن التضخم سيظل أعلى من المستهدف حتى النصف الثاني من عام 2026. وتبدو نبرة تصريحات بولوك والتعليقات التي أعقبت قرار البنك متشددة بحذر، مما تسبب في ضعف طفيف في قيمة الدولار الأسترالي. حذّر وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما من التحركات "الأحادية" والعنيفة للين، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة سوق العملات بحذر شديد. وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ منتصف فبراير، لكن رد الحكومة قد يوقف المزيد من الانخفاضات. وتحدث كاتاياما عن "تحركات حادة أحادية الجانب" للين.
- أعلنت الصين عن دعم الطاقة لمراكز بيانات معالجة الذكاء الاصطناعي الرئيسية، مثل بايت دانس وعلي بابا وتينسنت، مما أدى إلى خفض فواتير الطاقة لديها إلى النصف. ويأتي هذا في إطار استراتيجية لدعم صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية استجابةً للقيود المفروضة على واردات الرقائق الأمريكية.
- في سوق العملات، لا يزال الدولار الأمريكي قويًا، حيث بلغ مؤشر DXY حوالي 99.7، قريبًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ويُحقق الين الياباني حاليًا أفضل أداء له. في الوقت نفسه، نشهد أكبر انخفاضات في عملات أستراليا ونيوزيلندا.
- انخفض الذهب بنسبة 0.65% ليصل إلى حوالي 3975 دولارًا للأونصة، على الرغم من اتجاهه الصعودي طويل الأمد. انخفض سعر خام برنت قليلاً بنحو 0.30% ليصل إلى 64.71 دولارًا للبرميل، ويظل دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، مما قد يشير إلى استمرار اتجاه هبوطي للأداة المالية.
- تُعدّ العملات المشفرة من بين الأصول الأسوأ أداءً، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى 105,000 دولار أمريكي الرئيسي بعد موجة بيع مكثفة في السوق عقب هجوم قراصنة على منصة DeFi Balancer. وخسر الإيثريوم ما يقرب من 9% في فترة وجيزة، مما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.
