عاجل: بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6%
- مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7%
- أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3%
- أسعار الواردات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 0.2%. التوقعات: -0.2% مقابل السابق: 0.3%
بورثويك، المدير المالي لبنك أوف أمريكا: تسارع نمو الائتمان والإنفاق لدى عملاء البنك في عام ٢٠٢٥. (...) أداء المستهلك الأمريكي جيد. جودة الائتمان مستقرة.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
مؤشر US100 يتفاعل بشكل إيجابي على الرغم من البيانات التي تشير إلى ارتفاع الأسعار والاستهلاك القوي للغاية، مما يقلل من فرصة "خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني" هذا العام... ولكن من ناحية أخرى يشير إلى أن الاقتصاد لا يواجه مشاكل على جانب الطلب، على الرغم من ضعف سوق العمل وهو أمر إيجابي واضح للأسهم.