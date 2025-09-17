حصاد الأسواق (17.09.2025)

- لا تزال العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا تحت الضغط، مما أنهى أمس الارتفاع العالمي، مما يشير إلى أن المستثمرين يترقبون قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم (مؤشر US500: -0.05%، مؤشر EU50 مستقر).
- تحدثت أورسولا فون دير لاين أمس مع دونالد ترامب حول زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا، التي يعتمد اقتصادها على تدفقات مبيعات الوقود الأحفوري. تُعدّ المفوضية الأوروبية حاليًا حزمة العقوبات التاسعة عشرة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، تسريع وتيرة إلغاء جميع مشتريات موارد الطاقة الروسية.
- رفع دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز مطالبًا بتعويض قدره 15 مليار دولار، متهمًا الصحيفة بالتشهير، والتشهير "على نطاق واسع"، والتدخل في انتخابات 2024.
- تتباين المشاعر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في الصين، نشهد استمرارًا في المكاسب (CHN.cash: +1.4%، HK.cash: +1.1%)، مما رفع مؤشر HSCEI إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات. بدعم من بيانات التجارة، سجل مؤشر نيكاي الياباني (JP225) مستوى قياسيًا جديدًا، إلا أنه تراجع عنه منذ ذلك الحين، ويتداول حاليًا دون تغيير. وانخفض مؤشر AU200.cash بنسبة 0.3%.
- كان انخفاض صادرات اليابان أقل بكثير من المتوقع (-0.1% على أساس سنوي، متوقع -1.9%، سابقًا -2.6%)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش قوي في الشحنات إلى آسيا (+1.7%) وأوروبا (+7.7%)، مما ساهم في تعويض انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة (-13.8% على أساس سنوي). ولا تزال شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة في حالة انهيار (-28.3%، سابقًا: -28.4%).
- بلغ عجز الحساب الجاري النيوزيلندي في الربع الثاني 3.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 702 مليون دولار أمريكي عن الربع السابق. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تضييق عجز ميزان الدخل الأساسي، والذي عوّض عن انخفاض صادرات السلع والخدمات.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك النيوزيلندي من 91.2 إلى 90.9 نتيجةً لاستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة (بما في ذلك تضخم أسعار الغذاء).
- تشهد سوق الصرف الأجنبي تقلباتٍ طفيفة، مما يعكس التوتر الذي يسود السوق قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي. ويشهد الدولار الأمريكي انتعاشًا خجولًا بعد انخفاضه إلى مستويات قياسية (USDIDX: +0.1%). أما أضعف العملات حاليًا فهو الفرنك السويسري (USDCHF: +0.15%) وعملات أستراليا، والتي أنهت ارتفاعها الأخير (AUDUSD، NZDUSD: -0.1%). واستقر الجنيه الإسترليني والين الياباني، بينما انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.05% إلى 1.186.
- تشهد المعادن النفيسة أول تصحيح واضح لها منذ أسبوع. تراجع الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3680 دولارًا للأونصة، بينما انخفضت الفضة بنسبة 1.3% لتصل إلى 41.94 دولارًا للأونصة. كما انخفض البلاديوم (-0.4%).
- توقفت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط عن ارتفاعها الذي استمر ثلاثة أيام (النفط: -0.2%، والنفط غرب تكساس الوسيط: -0.7% بعد تمديد العقود)، بينما استقرت أسعار الغاز الطبيعي بعد ارتفاع التقلبات أمس.
