عاجل: زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتراجع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك المضمنة في المملكة المتحدة

٧:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم:
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٣.٨٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٨٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٨٪ على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٠.٣٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.١٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٣.٦٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٧٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٨٪ على أساس سنوي؛
المصدر: xStation5