عاجل: زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتراجع بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك المضمنة في المملكة المتحدة

١٠:٠٣ ص ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

٧:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم:

  • مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٣.٨٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٨٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٨٪ على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٠.٣٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.١٪ على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٣.٦٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٧٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٨٪ على أساس سنوي؛

 

المصدر: xStation5

أخبار الأسواق

