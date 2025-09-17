التقويم الاقتصادي: كل الأنظار على بنك الاحتياطي الفيدرالي(17.09.2025)

يبدو التقويم الاقتصادي اليوم حافلاً بالأحداث، ولكن بالنسبة لمعظم الأسواق، لا يوجد سوى حدث واحد - قرار سعر الفائدة الفيدرالي.

تتوقع الأسواق بشكل كبير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس منذ أسابيع، لذا سينصب التركيز اليوم على المؤتمر الصحفي لجيروم باول، والذي سيشكل توقعات المستثمرين لمزيد من التيسير النقدي الأمريكي. ومن المثير للاهتمام، أن خفضاً غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس قد يبدو متشدداً، خاصةً إذا كانت تصريحات باول تشير إلى تعديل "احترازي" واحد للتعامل مع ميزان المدفوعات أو المخاطر الصعبة.

لن يكون الاحتياطي الفيدرالي الحدث الأبرز الوحيد في قطاع البنوك المركزية. سيعلن بنك كندا أيضاً عن قراره بشأن سعر الفائدة اليوم، في ظل معدل تضخم معتدل حالياً وضعف غير معتاد في سوق العمل. كما قد تتأثر أسواق العملات الأجنبية والأسهم ببيانات التضخم في منطقة اليورو اليوم وبيانات الإسكان الأمريكية. أما على صعيد السلع، فمن المرجح أن يُحدث تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تأثيراً كبيراً.

التقويم الاقتصادي اليوم:

07:00 بتوقيت بريطانيا - بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر أغسطس:

مؤشر أسعار المستهلك (CPI): الحالي 3.8% على أساس سنوي؛ التوقع 3.8% على أساس سنوي؛ السابق 3.8% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك (CPI): الحالي 0.3% على أساس شهري؛ التوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق 0.1% على أساس شهري

08:30 بتوقيت بريطانيا - منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد

10:00 بتوقيت بريطانيا - بيانات التضخم لشهر أغسطس في منطقة اليورو:

مؤشر أسعار المستهلك (CPI): التوقع 2.1% على أساس سنوي؛ السابق 2.0% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك (CPI): التوقع 0.2% على أساس شهري؛ السابق 0.0% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI): التوقع 2.3% على أساس سنوي؛ السابق 2.3% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI): التوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق -0.2% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك المنقح (HICP) باستثناء الطاقة والغذاء: التوقع 2.3% على أساس سنوي؛ السابق 2.4% على أساس سنوي

مؤشر أسعار المستهلك المنقح (HICP) باستثناء الطاقة والغذاء: التوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق -0.1% على أساس شهري

13:30 بتوقيت بريطانيا - بيانات الإسكان والبناء في الولايات المتحدة لشهر أغسطس:

بدء البناء: السابق 5.2% على أساس شهري

تصاريح البناء: السابق -2.2% على أساس شهري

13:30 بتوقيت بريطانيا - كندا - مشتريات الأوراق المالية الكندية من الخارج لشهر يوليو: السابق 9.040 مليار

14:45 بتوقيت بريطانيا - كندا - بيان البنك المركزي الكندي

14:45 بتوقيت بريطانيا - كندا - قرار سعر الفائدة: التوقع 2.50%; السابق 2.75%

15:30 بتوقيت بريطانيا - كندا - مؤتمر صحفي للبنك المركزي الكندي

15:30 بتوقيت بريطانيا - تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

مخزونات البنزين: السابق 1.458 مليونمخزونات زيت التدفئة: السابق 0.266 مليون

استغلال المصافي الأسبوعي - EIA (طن/طن): السابق 0.6%

سعة معالجة النفط الخام من قبل المصافي - EIA (طن/طن): السابق -0.051 مليون

واردات النفط الخام: السابق 0.668 مليونمخزونات النفط الخام: التوقعات 1.400 مليون؛ السابق 3.939 مليون

إنتاج الوقود المقطر: السابق -0.024 مليونالمخزونات الأسبوعية من الوقود المقطر - EIA: السابق 4.715 مليون

إنتاج البنزين: السابق -0.285 مليون

المخزونات النفطية في كوشينغ: السابق -0.365 مليون

16:30 بتوقيت بريطانيا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي:

توقعات بنك أتلانتا (الربع الثالث): التوقعات 3.4٪؛ السابق 3.4٪

18:00 بتوقيت بريطانيا - ألمانيا - خطاب رئيس بنك البوندس بنك ناغل

19:00 بتوقيت بريطانيا - الولايات المتحدة - توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الاقتصادية

19:00 بتوقيت بريطانيا - الولايات المتحدة - بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

19:00 بتوقيت بريطانيا - الولايات المتحدة - قرار سعر الفائدة لشهر ديسمبر: التوقعات 4.25٪؛ السابق 4.50٪

19:30 بتوقيت بريطانيا - الولايات المتحدة - مؤتمر صحفي لجيروم باول