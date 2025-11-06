اقرأ أكثر
٧:٣٠ م · ٦ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

Milad Azar
NATGAS
السلع
-
-

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات

  • مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:74، المتوقع: 34, الفعلي: 33
 

في أول رد فعل على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفض الغاز الطبيعي حيث أظهرت البيانات انخفاض الطلب وتراكم المخزونات على الرغم من بداية موسم التدفئة.

٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٢ م

ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٢٥ م

ملخص يومي: تراجع التفاؤل في وول ستريت مجددًا. انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة.
٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ م

انخفاض العقود الآجلة للقهوة مع تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الشحنات البرازيلية الضخمة إلى أوروبا
٦ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٦ م

انخفاض الكاكاو 3% وسط تحسن المحاصيل في غرب أفريقيا

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات