عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات

مخزونات الغاز الطبيعي : السابق: 74 ، المتوقع: 34 , الفعلي: 33

في أول رد فعل على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفض الغاز الطبيعي حيث أظهرت البيانات انخفاض الطلب وتراكم المخزونات على الرغم من بداية موسم التدفئة.