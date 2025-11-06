عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات
- مخزونات الغاز الطبيعي: السابق:74، المتوقع: 34, الفعلي: 33
في أول رد فعل على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفض الغاز الطبيعي حيث أظهرت البيانات انخفاض الطلب وتراكم المخزونات على الرغم من بداية موسم التدفئة.
ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
ملخص يومي: تراجع التفاؤل في وول ستريت مجددًا. انخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة.
انخفاض العقود الآجلة للقهوة مع تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الشحنات البرازيلية الضخمة إلى أوروبا
انخفاض الكاكاو 3% وسط تحسن المحاصيل في غرب أفريقيا