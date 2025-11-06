مخطط اليوم - الذهب(06.11.2025)

حدد كل من UBS (4700 دولار) و MS (4500 دولار) أهدافًا عالية، حيث يتجه المعدن الأصفر نحو اختراق فني حاسم.

ارتفع سعر الذهب مجددًا فوق 4000 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ بداية الأسبوع. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية وتنامي حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأمريكي. وبينما أشارت تقارير ADP وISM الأخيرة إلى بيانات قوية، أظهر تقرير Challenger اليوم زيادة كبيرة في عدد عمليات التسريح المخطط لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن المثير للاهتمام أن هذه التخفيضات في الوظائف تبدو نتيجةً لثورة الذكاء الاصطناعي، وليست مرتبطة فقط بالإغلاق الحكومي الأخير.

في الوقت الحالي، ما زلنا نلاحظ انخفاضًا صافيًا في حيازات الذهب لدى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). ومع ذلك، فإن الانتعاش الذي شهدناه أمس واليوم قد يشير إلى عودة الطلب في السوق. وتشير أحدث توقعات UBS، الصادرة في الساعات الأخيرة، إلى أن الذهب من المتوقع أن يصل إلى مستوى 4200 دولار على الأقل في المدى القريب. علاوة على ذلك، في حال استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، فمن المحتمل أن يصل سعر المعدن إلى 4700 دولار للأونصة العام المقبل.

في المقابل، أشارت توقعات مورغان ستانلي في نهاية أكتوبر إلى أن سعر الذهب من المتوقع أن يصل إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل.

من الناحية الفنية، يشهد الذهب حاليًا استقرارًا ضمن نموذج مثلث، إلا أنه يبدو في الوقت نفسه أنهى سلسلة تسجيل أدنى القيعان وأدنى القمم. عادةً، قد يشير نموذج مثلث يتبع هذا الانخفاض الحاد إلى اختراق هبوطي واستمرار اتجاه البيع. في المقابل، هناك احتمال حالي لاختراق صعودي من نموذج المثلث. والأهم من ذلك، أن الذهب قد عاد فوق مستوى 4000 دولار، ويتداول فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%. في حال نجح الذهب في استعادة خط الاتجاه الصعودي الأخير ومستوى تصحيح 23.6%، فقد يُعتبر التصحيح الأخير قد انتهى تمامًا.