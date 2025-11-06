النفط يواصل تراجعه وسط ارتفاع إنتاج أوبك 📉 السعودية تخفض الأسعار

تشهد العقود الآجلة للنفط (OIL) انخفاضًا اليوم، مما يعكس مجموعة من التطورات الرئيسية في السوق؛ حيث انخفضت أسعار خام برنت منذ بداية العام بأكثر من 15%. أولًا، تشير المصادر إلى محدودية خطر شن هجوم أمريكي مباشر على فنزويلا، على الرغم من أنها لا تستبعد مثل هذا الإجراء في المستقبل. ثانيًا، خفضت المملكة العربية السعودية أسعار صادراتها النفطية إلى آسيا، بينما زادت أوبك إنتاجها بشكل طفيف، مما أثار مخاوف بشأن فائض قياسي محتمل في العرض في عام 2026. في وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب إن هدفه هو خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى دولارين للغالون.

الولايات المتحدة تستبعد شن هجمات برية في فنزويلا - في الوقت الحالي

أبلغ مسؤولون من إدارة ترامب الكونغرس يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليًا لشن هجمات برية في فنزويلا، وتفتقر إلى مبرر قانوني لمثل هذه العمليات، وفقًا لمصادر مطلعة على الإحاطة.

ضم الاجتماع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وممثلًا عن مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض.

لا يشمل الرأي القانوني لوزارة العدل الأمريكية، الذي يسمح بشن غارات على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات في البحر، الهجمات على أهداف برية في فنزويلا أو دول أخرى في المنطقة.

ومع ذلك، تخطط الإدارة لطلب رأي قانوني جديد قد يسمح بعمل عسكري محدود دون موافقة الكونغرس، على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.

منذ سبتمبر/أيلول، نفّذ الجيش الأمريكي 16 غارة على قوارب يُشتبه في تهريبها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 67 شخصًا على الأقل.

وتستند هذه العمليات إلى معلومات استخباراتية تربط هذه السفن بـ 24 كارتلًا ومنظمة إجرامية في أمريكا اللاتينية.

وأقرّ السيناتور مارك وارنر بقوة قدرات الاستخبارات الأمريكية، لكنه شكك في استخدام القوة المميتة بدلًا من إجراءات الاعتراض التي يستخدمها خفر السواحل عادةً.

وأثار مشرّعون آخرون، بمن فيهم غريغوري ميكس، مخاوف بشأن قانونية العمليات ونقص الأدلة المقدمة التي تربط الأهداف مباشرةً بتجارة المخدرات. يصر مسؤولو الإدارة على أن كل ضربة تتبع عملية استخباراتية شاملة ومتعددة المراحل، ويؤكدون أن الوجود العسكري الأمريكي الحالي في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات يو إس إس فورد، يدعم عمليات مكافحة المخدرات والاستطلاع، وليس الاستعدادات لضربات مباشرة على الأراضي الفنزويلية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على قرار صلاحيات الحرب الذي يهدف إلى منع العمل العسكري غير المصرح به في فنزويلا. ويدعو الاقتراح، الذي قدمه السيناتور تيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) وشارك في رعايته 15 مشرعًا من كلا الحزبين، إلى إنهاء استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد فنزويلا ما لم يأذن الكونجرس رسميًا بالعمل العسكري أو يعلن الحرب.

السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرًا

خفضت أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر ديسمبر للمشترين الآسيويين بمقدار 1.20 دولار للبرميل، مما يضعه عند علاوة دولار واحد فوق سعر المرجع الإقليمي - وهو أدنى مستوى له في 11 شهرًا.

يأتي هذا التخفيض في أعقاب قرار أوبك+ بتعليق زيادات الإنتاج المخطط لها في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس الحذر وسط مؤشرات على فائض المعروض.

أوقفت السعودية ومنتجون رئيسيون آخرون مؤقتًا زيادات الإنتاج الإضافية بعد زيادة طفيفة في ديسمبر، مشيرين إلى ضعف الطلب الموسمي وتأثير العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الروسية.

كما خفضت أرامكو أسعار الخامين المتوسط ​​والثقيل بمقدار 1.40 دولار للبرميل، والخامين الخفيف جدًا والخفيف جدًا بمقدار 1.20 دولار للعملاء الآسيويين. وخُفِّضت الأسعار للمشترين من أمريكا الشمالية بمقدار 0.50 دولار للبرميل، بينما ظلت الأسعار الأوروبية ومتوسطية دون تغيير.

ارتفع إنتاج أوبك قليلاً في أكتوبر

وفقًا لمسح أجرته بلومبيرغ، زادت أوبك إنتاجها من النفط الخام بمقدار 50 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، ليصل إلى 29.07 مليون برميل يوميًا. وقد قابل انخفاض إنتاج ليبيا وفنزويلا، اللتين خفضتا الإنتاج معًا بنحو 120 ألف برميل يوميًا، ارتفاع إنتاج السعودية والعراق والإمارات والكويت جزئيًا.

شهد هذا الشهر المرحلة الأولى من استعادة الإمدادات تدريجيًا بموجب اتفاقية أوبك+، حيث تواصل السعودية وحلفاؤها الرئيسيون إحياء 1.65 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف سابقًا منذ عام 2023.

في وقت سابق من هذا العام، فاجأت الرياض الأسواق بإعادة 2.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج في محاولة لاستعادة حصتها السوقية، مما ساهم في انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 14% حتى الآن هذا العام.

تحذر وكالة الطاقة الدولية (IEA) الآن من فائض قياسي محتمل في عام 2026. اتفق أعضاء أوبك + الأسبوع الماضي على أنه بعد زيادة ديسمبر، سيتوقفون مؤقتًا عن أي زيادات أخرى في الربع الأول من عام 2026 استجابة لضعف ظروف السوق. زادت المملكة العربية السعودية وحدها الإنتاج بمقدار 40 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، ليصل متوسطه إلى 10.02 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لأعضاء أوبك + المشاركين في تعديلات الإنتاج في 30 نوفمبر، إلى جانب جلسة كاملة لأوبك + تضم 22 دولة لتحديد الاستراتيجية لعام 2026. واليوم، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪ تقريبًا، حيث تم تداولها عند حوالي 63 دولارًا للبرميل.

بدأ إنتاج النفط الخام الأمريكي بالانخفاض بشكل طفيف، إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع إنتاج أوبك وتوافر مخزونات عالمية كافية. المصدر: xStation5،

المصدر: HFI Research