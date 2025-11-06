اقرأ أكثر
٨:٥٩ م · ٦ نوفمبر ٢٠٢٥

أزمة الكاكاو… هل الشوكولاتة في خطر؟

Milad Azar
أهم النقاط
COCOA
السلع
-
-
أهم النقاط
  • أساسيات سوق الكاكاو: عام آخر من فائض العرض
  • الموسمية، ومنحنى العقود الآجلة
  • إلى متى قد يستمر هذا التراجع؟

ندوة الكترونية مهمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي

  • أساسيات سوق الكاكاو: عام آخر من فائض العرض
  • الموسمية، ومنحنى العقود الآجلة
  • إلى متى قد يستمر هذا التراجع؟

 

٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٢ م

ملخص يومي - الحكومة لا تزال مغلقة، والسوق يتراجع، والعملات المشفرة تتعافى
٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٨:٤٨ م

انخفاض ممتد في نهاية الأسبوع! 🚨
٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٤٧ م

إفتتاح الأسواق الامريكية: السوق يواصل انخفاضه في نهاية الأسبوع
٧ نوفمبر ٢٠٢٥, ٦:١٤ م

ارتفاع الدولار الكندي بفضل بيانات سوق العمل الكندية القوية 💡

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات