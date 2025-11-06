فنزويلا، ماذا يعني التغيير في السلطة بالنسبة لأسعار النفط؟

علاماتٌ في السماء وعلى الأرض

في الأشهر الأخيرة، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصاعدًا غير مسبوق، لا سيما بين زعيميهما نيكولاس مادورو ودونالد ترامب. والأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أن هذا التصاعد في التوترات يصاحبه نشرٌ للقوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، وهو أمرٌ لم يُشهد منذ عقود. وتُثار تساؤلاتٌ حول نتائج هذه الأحداث وتأثيرها على الأسواق.

فنزويلا واحدةٌ من الدول الاشتراكية القليلة المُعلنة على أعتاب الولايات المتحدة، وتتمتع بعلاقاتٍ وثيقة مع روسيا والصين وإيران وكوبا. كان من المُحتمل إزاحة مادورو من منصبه في عام 2020 من خلال عملية عسكرية أمريكية، لكن هذا لم يحدث في النهاية. وتشير العديد من المؤشرات إلى أن ترامب قد يُحاول استغلال نفوذه مُجددًا، مُختارًا هذه المرة الحل العسكري.

تشير حقيقتان مهمتان إلى ذلك. أولًا، وكما ذكرت رويترز، من بين مصادر أخرى، قدمت حكومة مادورو عرضًا سخيًا للغاية للولايات المتحدة، مُقدمةً مجموعةً من التنازلات الاقتصادية الكبيرة. إلا أن الولايات المتحدة رفضته دون أي محاولة للتفاوض. علاوةً على ذلك، حشدت الولايات المتحدة الأمريكية عددًا غير مسبوق من السفن والطائرات والصواريخ في قواعد وموانئ حول فنزويلا. ما يكفي لكسر شوكة القوات المسلحة لدولة متوسطة الحجم. هذا التجمّع أكبر بكثير مما يوحي به خطاب ترامب الذي يُركّز على عصابات المخدرات. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا قد يكون مجرد استعراض للقوة والاستعداد، وليس استخدامًا نهائيًا للقوة. من ناحية أخرى، أظهر ترامب هذا العام استعداده لمحاربة الأنظمة، كما تجلى في الهجوم بالقنابل على البنية التحتية النووية الإيرانية.

الإجراءات التشغيلية

قريبًا، ستنضم المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جنرال فورد" إلى المجموعة الحالية. ويحمل وجود هذه السفينة تداعيات مهمة عديدة.

نظرًا للنظام المعقد للغاية لتناوب وتشغيل وصيانة حاملات الطائرات، ستُتاح لحاملة الطائرات "يو إس إس جنرال فورد" مهلة تتراوح بين 15 و20 يومًا تقريبًا للتدخل ضد فنزويلا قبل عودتها إلى الميناء. ويُهدد عدم الالتزام بهذه المواعيد النهائية بتعطيل جدول عمليات حاملة الطائرات على المدى الطويل.

ونظرًا للسرعة الحالية لحاملة الطائرات، ستكون قادرة على شن عمليات عسكرية على فنزويلا بين 8 و10 نوفمبر/تشرين الثاني. ويمكن تمديد مهلة عمليات حاملة الطائرات إلى فترة أقصاها 22-30 نوفمبر/تشرين الثاني.

قد يكون هدف العملية ضرب البنية التحتية العسكرية وتجمعات القوات، مما يسمح باستيلاء معارضي مادورو المستعدين لذلك على السلطة، والذين سيشكلون بعد ذلك حكومة جديدة موجهة نحو التعاون مع الولايات المتحدة.

عندما تهدأ الأمور

إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف توجيه ضربة إلى فنزويلا، فسيكون ذلك إجراءً سريعًا يؤدي إلى نهاية النظام الحالي. أما أي عملية مطولة، مع احتمال تكبد الولايات المتحدة خسائر، فستكون كارثة على الإدارة الرئاسية الحالية. تعاني الدولة الفنزويلية من تدهور اقتصادي منذ سنوات، وقواتها المسلحة كثيرة العدد، لكنها ضعيفة التجهيز والتدريب والقيادة. كما أن ولاء الضباط والجيش قد يتزعزع. بناءً على هذه الحقائق، فإن السيناريو الأساسي هو نجاح أمريكي سريع، لكن الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل يبقى موضع شك.

لذلك، من الضروري النظر في المبررات الاقتصادية وآثار السوق لمثل هذا الحل الجذري. من المعروف أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية موثقة في العالم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن شركة شيفرون، على الرغم من الحظر المفروض على فنزويلا، تواصل تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، ولا تزال تحتفظ بالقدرات والمعرفة اللازمة للتعامل مع النفط الفنزويلي. ولا يقل أهمية عن ذلك في سياق الأحداث الأخيرة، توقيع شيفرون وفاليرو في مطلع أغسطس وسبتمبر اتفاقيات تهدف إلى زيادة إمدادات النفط الفنزويلي. فالرو هي إحدى مصافي التكرير قبالة ساحل خليج المكسيك، متخصصة في معالجة النفط الفنزويلي. ولأن النفط الفنزويلي ثقيل، ويتطلب تكييف المصافي لمعالجة هذه المادة الخام وقتًا طويلًا، فإن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى الوصول إلى هذا النوع من المواد الخام.

يُعد النفط مهمًا في سياق التنافس الجيوسياسي والتجاري طويل الأمد. تعتمد روسيا وإيران على صادراته، بينما تعتمد الصين على وارداته. ستسمح السيطرة على رواسب فنزويلا للولايات المتحدة بمنع الصين من الوصول إلى جزء من مورد حيوي كانت تخزنه بكثافة في الأشهر الأخيرة، كما أن زيادة الإنتاج الضئيل حاليًا والضغط على سعر المادة الخام قد يدفع ميزانيتي روسيا وإيران واقتصاداتهما إلى الهاوية. في الوقت نفسه، يجب على إدارة ترامب، التي تركز على دعم مصادر الطاقة التقليدية، أن توازن بين رغبتها في خفض الأسعار ودعم قطاع الاستخراج الخاص بها، والذي يحتاج إلى أسعار أعلى من 50-60 دولارًا أمريكيًا لمواصلة تطويره.

ومن الجدير بالذكر فيما يتعلق بالمواد الخام أن فنزويلا تمتلك أيضًا رواسب من الكولتان. معدن يجمع بين الكوبالت والتنتالوم. عنصران نادران مهمان جدًا في صناعات الفضاء والدفاع والسيارات.

الذهب الأسود

يتراوح إنتاج النفط في فنزويلا بين 0.9 و1.0 مليون برميل يوميًا، ويُصدّر معظمه إلى الصين. ويمثل هذا أقل من 1% من الإنتاج العالمي. في حال وقوع هجوم وانقلاب واسع النطاق في فنزويلا، قد ينخفض ​​الإنتاج على المدى القصير بنسبة تتراوح بين 25 و50%، وهو ما لن يُسبب نقصًا جوهريًا في السوق، ولكن في ظل موجة المخاوف، قد يرتفع سعر النفط بنسبة تتراوح بين 5 و8%، إلا أن هذه الزيادة ستكون قصيرة الأجل نظرًا لغياب الأسس الأساسية. والأهم من ذلك بكثير هو ما سيحدث على المدى الطويل.

في سيناريو حذر، تسير عملية إعادة بناء الطاقة الإنتاجية للنفط في فنزويلا ببطء. ولا يزال من المتوقع أن يزيد الإنتاج بنحو النصف مقارنةً بمستوياته الحالية على مدى خمس سنوات. ومع ذلك، تُشير مراكز التحليل والهيئات الحكومية بوضوح إلى فوائض نفطية قياسية في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر النفط، بغض النظر عن مشاركة فنزويلا.

يُمثل السيناريو الأساسي خيارًا محتملًا للغاية، حيث يزداد إنتاج النفط باستمرار، ويسمح التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بطرح المواد الخام في السوق بسرعة. سيؤدي هذا السيناريو حتمًا إلى انخفاض سعر النفط إلى ما دون 60 دولارًا.

يفترض السيناريو المتفائل تخصيصًا مثاليًا لرأس المال، وقفزةً نوعية في توسع صناعة الاستخراج في فنزويلا. يبلغ أقصى إنتاج يُمكن تحقيقه في فنزويلا حوالي 4.5-5 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يُمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف مقارنةً بمستوياته الحالية.

تضع المعادلات المذكورة أعلاه روسيا في أسوأ وضع. تحتاج روسيا إلى أن يكون سعر نفط الأورال (الذي يُتداول بخصم من خام برنت يتراوح بين 10 و12 دولارًا أمريكيًا) 50 دولارًا أمريكيًا على الأقل، أي ما يعادل 60 دولارًا أمريكيًا على الأقل. انخفاض السعر إلى ما دون 60 دولارًا أمريكيًا، في ظل الظروف الحالية، لمدة فصلين أو ثلاثة فصول، سيقود روسيا إلى كارثة اقتصادية.

يعاني الاقتصاد الإيراني من هذه الحالة منذ عدة سنوات، وهو بمثابة تذكير صادم بالاتجاه الذي تتجه إليه روسيا: تضخم مفرط، وسياسة مالية متشددة، وانهيار معظم الخدمات العامة والبنية التحتية. وتكافح الحكومة للحفاظ على سيطرتها. وقد يؤدي المزيد من انخفاض أسعار النفط إلى انهيار الدولة و/أو تفكيك "محور المقاومة" التابع لها.

هذا الوضع يضع الصين في وضع جيد نسبيًا؛ إذ ستستفيد من انخفاض أسعار النفط، وهي مستورد له، لكنه سيتركها معزولة عن الولايات المتحدة، وفي حال اشتداد المنافسة، ستمتلك الولايات المتحدة المزيد من الوسائل لحرمان الصين من مورد لا غنى عنه. باختصار، تُعدّ فنزويلا خطوةً محفوفةً بالمخاطر، أشبه بلعبة البوكر، ولكن إذا تحقق السيناريو المذكور أعلاه، يُمكن للولايات المتحدة أن تُرجّح كفة ميزان القوى لصالحها بحركة واحدة. ومع ذلك، يبقى هذا مجرد سيناريو واحد من بين سيناريوهات عديدة محتملة، ولا يزال عدد المجهولات والمخاطر كبيرًا.

CVX.US (D1)

المصدر: اكس ستيشن 5

كميل شتشيبانسكي

XTB محلل الأسواق المالية