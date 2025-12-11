عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
- مخزونات الغاز الطبيعي: السابق: -12، المتوقع: -170, الفعلي: -177
يعكس هذا التقرير ضغطًا إضافيًا على المعروض من الغاز الطبيعي في السوق الأمريكي، مما قد يدعم الأسعار على المدى القصير
ملخص اليوم: نهاية الأسبوع بالأحمر، وتراجع قطاع التكنولوجيا
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (12.12.2025)
ريفيان للسيارات: نجم صاعد أم نيزك؟
شركات التكنولوجيا تتراجع 📉🖥️