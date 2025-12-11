اقرأ أكثر
٧:٣٠ م · ١١ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

  • مخزونات الغاز الطبيعي: السابق: -12، المتوقع: -170, الفعلي: -177
 

يعكس هذا التقرير ضغطًا إضافيًا على المعروض من الغاز الطبيعي في السوق الأمريكي، مما قد يدعم الأسعار على المدى القصير

