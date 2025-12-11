هل تسجل الفضة المزيد من الارتفاعات

- الأسهم تتراجع بعد نتائج ORACLE
- الدولار يكمل الاتجاه الهبوطي بعد قرار الفدرالي
- النفط يقترب من منطقة الدعم الحاسم
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي:
ملخص اليوم: نهاية الأسبوع بالأحمر، وتراجع قطاع التكنولوجيا
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (12.12.2025)
ريفيان للسيارات: نجم صاعد أم نيزك؟
شركات التكنولوجيا تتراجع 📉🖥️