هل تسجل الفضة المزيد من الارتفاعات

Milad Azar
أهم النقاط
أهم النقاط
  • الأسهم تتراجع بعد نتائج ORACLE
  • الدولار يكمل الاتجاه الهبوطي بعد قرار الفدرالي
  • النفط يقترب من منطقة الدعم الحاسم

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي: 

