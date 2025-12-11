انخفاض الغاز الطبيعي بأكثر من 7% 🚨

تشهد أسعار الغاز الطبيعي تصحيحًا ديناميكيًا، متراجعةً عن أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي عند 5.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، ومختبرةً مستوى دعم رئيسيًا حول 4.3 دولار. والجدير بالذكر أن التوقعات الهبوطية استمرت رغم نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) المتفائل.
الاستنتاجات الرئيسية:
- يتجاهل السوق البيانات التاريخية: أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا حادًا في المخزونات بمقدار 177 مليار قدم مكعب (مقارنةً بتوقعات بلغت 166 مليار قدم مكعب والقراءة السابقة البالغة 12 مليار قدم مكعب). ورغم أن هذا يعكس بداية ديسمبر الباردة (الأبرد منذ عام 2017)، إلا أن السوق يُقيّم المستقبل بالفعل، وليس الماضي. ويُعدّ رد الفعل الهبوطي على هذه القراءة القوية مؤشرًا على ضعف الطلب المضاربي.
- تغيرات في جبهة الطقس: يُعدّ تحديث نماذج الطقس (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA) المحفز الرئيسي لعمليات البيع. تشير التوقعات للنصف الثاني من شهر ديسمبر إلى وصول موجة حارة تتحرك من الغرب إلى الشرق عبر الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في عدد أيام درجة التدفئة (HDD) خلال الفترة الرئيسية.
المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)
- لا يزال العرض يمثل عبئًا: يُمثل إنتاج الغاز القياسي في الولايات المتحدة سقفًا للنمو بمجرد تحسن الأحوال الجوية.
- الوضع الفني: يختبر السعر مستوى الدعم عند 4.3 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، بالتزامن مع المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، والذي لم يختبره السوق منذ 20 أكتوبر. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن مؤشر القوة النسبية (RSI) خلال الـ 14 يومًا الماضية لا يُشير إلى أن السعر في منطقة ذروة البيع.
المصدر: xStation
ملخص اليوم: نهاية الأسبوع بالأحمر، وتراجع قطاع التكنولوجيا
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (12.12.2025)
ريفيان للسيارات: نجم صاعد أم نيزك؟
شركات التكنولوجيا تتراجع 📉🖥️