انخفاض الغاز الطبيعي بأكثر من 7% 🚨

الوضع الفني: يختبر السعر مستوى الدعم عند 4.3 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، بالتزامن مع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، والذي لم يختبره السوق منذ 20 أكتوبر. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن مؤشر القوة النسبية ( RSI ) خلال الـ 14 يومًا الماضية لا يُشير إلى أن السعر في منطقة ذروة البيع.