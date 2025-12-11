ملخص اليوم: الفضة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، واليورو مقابل الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر

تمكنت الأسهم الأمريكية من استعادة جزء كبير من خسائرها الناجمة عن ضعف شركات التكنولوجيا في ظل عمليات بيع مكثفة لأسهم أوراكل. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.1%.

للتذكير، ركز السوق على النمو الحذر في الإيرادات، والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، والتساؤل حول ما إذا كانت أوراكل قد بالغت في استخدام الرافعة المالية. أدى ذلك إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 9% اليوم، ووصل الانخفاض في وقت ما خلال اليوم إلى 15%.

بعد جلسة اليوم مباشرة، ستعلن شركات مثل برودكوم وكوستكو ولولوليمون أثليتيكا عن نتائجها الفصلية.

أعلنت شركة والت ديزني ( DIS.US ) عن شراكة رائدة مع OpenAI ، باستثمار مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، لتصبح بذلك أول شريك رئيسي في ترخيص منصة سورا. يشمل الاتفاق الممتد لثلاث سنوات توفير أكثر من 200 شخصية كرتونية من مكتبات ديزني، ومارفل، وبيكسار، وستار وورز لإنتاج محتوى الفيديو.

نشرت شركة إيلي ليلي ( LLY.US ) نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقارها التجريبي من الجيل الجديد، ريتاتروتيد، والتي أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في متوسط ​​الوزن بنسبة 23% (وفي المجموعة التي تلقت أعلى جرعة، اقتربت النسبة من 29%) لدى المرضى على مدار 68 أسبوعًا.

تشهد أسعار الغاز الطبيعي ( NATGAS ) تصحيحًا ديناميكيًا (-9%)، متراجعةً عن أعلى مستوياتها في الأسبوع الماضي عند 5.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، وتختبر مستوى دعم رئيسيًا حول 4.2 دولار. والجدير بالذكر أن التوقعات السلبية استمرت حتى بعد نشر تقرير إيجابي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ مقارنةً بالقراءات السابقة. وبعد انقطاع البيانات خلال فترة إغلاق الحكومة، شهدت الطلبات انخفاضًا مؤقتًا. ارتفعت طلبات إعانة البطالة بما يصل إلى 44 ألف طلب، وهو أكبر ارتفاع منفرد منذ عام 2020. وسجلت هذه البيانات أعلى قيمة لها منذ سبتمبر.

يهيمن الفرنك السويسري واليورو على سوق الصرف الأجنبي اليوم. في المقابل، يشهد الدولار الأسترالي والدولار الأمريكي انخفاضات حادة. ويصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل أكتوبر.

تشهد المعادن النفيسة أداءً جيدًا للغاية اليوم، حيث سجلت أسعار الفضة مستويات قياسية جديدة، مرتفعة بنسبة تقارب 4%. في الوقت نفسه، يرتفع سعر الذهب بنسبة 1.3%.