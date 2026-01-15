عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

مخزونات الغاز الطبيعي : السابق: -119 ، المتوقع: -89 , الفعلي: -71

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية لمخزونات الغاز الطبيعي تراجعًا أقل من المتوقع، حيث سجل التقرير انخفاضًا فعليًا بمقدار -71 بليون قدم مكعب مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى -89 وبالمقارنة مع الانخفاض السابق -119. هذا يعني أن المخزونات لم تنخفض بالقدر المتوقع، ما قد يشير إلى توافر أكبر للغاز في السوق من المتوقع. عادةً، انخفاض المخزونات يدعم الأسعار، ولكن هنا الانخفاض الأقل من المتوقع قد يضغط على الأسعار قليلًا على المدى القصير، نظرًا لإشارة البيانات إلى وفرة نسبيّة أكبر.