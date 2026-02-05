اقرأ أكثر
٧:٣٢ م · ٥ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

Milad Azar
-
-
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات

  • مخزونات الغاز الطبيعي: السابق: -242، المتوقع: -379, الفعلي: -360
 

أظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية انخفاضًا قويًا في مخزونات الغاز الطبيعي، وإن جاء أقل قليلًا من التوقعات. السحب الكبير مقارنة بالقراءة السابقة يعكس ارتفاع الطلب الموسمي، ما قد يدعم أسعار الغاز على المدى القصير، مع بقاء السوق حساسة لأي تغيرات في الطقس أو الإنتاج.

 

