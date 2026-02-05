الفضة في حالة ذعر! أقل من 80 دولارًا ⏬

يشهد سعر الفضة انخفاضًا حادًا بأكثر من 10%، متجاوزًا مستوى 80 دولارًا أمريكيًا للأونصة. ويعكس هذا تصحيحًا قاسيًا عقب الارتفاع القياسي الذي شهده عام 2025. ولا يشير هذا إلى انهيار في أساسيات العرض والطلب، بل يعود في المقام الأول إلى التصفية القسرية للمراكز المضاربية ذات الرافعة المالية، والتي تفاقمت بفعل ارتفاع متطلبات الهامش في السوق وقوة الدولار الأمريكي.

وتتمثل الأسباب المباشرة لهذا التراجع في ردود فعل السوق على قرارات بورصة شيكاغو التجارية (CME)، والتي أثرت سلبًا على المضاربين ذوي الرافعة المالية العالية على المدى القصير الذين احتفظوا بمراكز شراء طويلة منذ ذروة تجاوزت 120 دولارًا أمريكيًا. ويتماشى انخفاض اليوم إلى ما دون 80 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى الانتعاش قصير الأجل بعد الانهيار الأولي، مع النمط الكلاسيكي لجني الأرباح والتخلص من الرافعة المالية المفرطة.

كما تؤثر عوامل اقتصادية كلية أوسع نطاقًا على تحركات الأسعار. فقد أدى تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل جاذبية المعادن النفيسة وتعزيز الدولار. واستند جزء من مكاسب الفضة السابقة، التي شهدت نموًا يقارب 200% على أساس سنوي في عام 2025، إلى توقعات بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة. أدى تعديل هذه التوقعات إلى تحويل رؤوس الأموال نحو الأسهم، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الذي حقق نتائج قوية.

بعد التصحيح الحاد، لا يزال سوق الفضة شديد التقلب. ومن المتوقع أن يشهد السوق تقلبات حادة خلال الأسابيع المقبلة، وقد تحدث مزيد من الانخفاضات أو الارتفاعات الحادة في أي وقت.

المصدر: xStation5