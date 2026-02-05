حصاد الأسواق (05.02.2026)

- ساهمت نتائج شركة ألفابت وخططها القياسية للإنفاق الرأسمالي في تقليص خسائر أسهم شركات التكنولوجيا في التداولات المسائية، على الرغم من استمرار تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة. وقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 لتتجاوز 25,000 نقطة بعد انخفاضها أمس (مؤشر ناسداك 100: -0.3%؛ مؤشر ناسداك 500: -0.3%)، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز. ويرتفع مؤشر EU50 بنسبة 0.15% قبيل افتتاح الجلسة الأوروبية.
- تجاوزت ألفابت التوقعات، محققةً إيرادات بلغت 113.8 مليار دولار بفضل الأداء القوي للذكاء الاصطناعي والنمو الديناميكي لخدمات جوجل كلاود (+48% على أساس سنوي). ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يدرسون خطة الإنفاق الرأسمالي غير المسبوقة لعام 2026 (175-185 مليار دولار)، والتي تهدف إلى ترسيخ هيمنة الشركة على البنية التحتية السحابية على حساب الضغط على هوامش الربح على المدى القصير. وقد أفادت هذه البيانات بشكل أساسي موردي الشركة، مثل شركة إنفيديا (+1.7% في التداولات المسائية). انخفض سهم شركة ألفابت بنسبة 1.9% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.
- وتشهد الأسواق الآسيوية تراجعاً مماثلاً لتراجعات وول ستريت أمس، مدفوعةً بإعادة هيكلة واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا، حيث يبحث المستثمرون عن الشركات الرابحة. ويتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4% تحت ضغط انخفاض أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس (-5.8% و-6.8% على التوالي). ويتراجع مؤشر JP225 بنسبة 1.4%، إلا أن الخسائر تُخففها الأرباح الإيجابية لشركتي باناسونيك ورينيساس. أما العملات الصينية والهونغ كونغية فتسجل حالياً ارتفاعاً (+0.9% و+0.5% على التوالي).
- ويواصل الدولار الأمريكي صعوده مقابل جميع عملات مجموعة العشر (الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي: -0.3%، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني: +0.1%). ويستمر النفور من المخاطرة في التأثير سلباً على عملات أستراليا ونيوزيلندا (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: -0.35%، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: -0.2%). كما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الكرونة النرويجية (الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية: +0.5%). يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% تقريبًا، ويتداول قرب مستوى 1.1788.
- وتشهد المعادن النفيسة انخفاضات حادة: فقد تراجع سعر الفضة بنسبة 10% إلى 78.80 دولارًا، متراجعًا بذلك إلى أدنى مستوياته بعد انتعاشه خلال الجلستين السابقتين، بينما انخفض سعر الذهب بنسبة 0.7% أخرى إلى 4926 دولارًا؛ أما العقود الآجلة للبلاتين فقد تراجعت بنسبة 6%.
- كما تراجعت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1%، متراجعةً بذلك مكاسب الأمس، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 2%.
- ولا تزال موجة بيع العملات الرقمية مستمرة دون أي مؤشرات على التباطؤ، حيث تقترب العملات الرئيسية من مستويات الدعم النفسية: فقد انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.1% إلى 70900 دولار، بينما تراجع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.3% أخرى إلى 2090 دولارًا.
