حصاد الأسواق (05.02.2026)

وتشهد الأسواق الآسيوية تراجعاً مماثلاً لتراجعات وول ستريت أمس، مدفوعةً بإعادة هيكلة واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا، حيث يبحث المستثمرون عن الشركات الرابحة. ويتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 4% تحت ضغط انخفاض أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس (-5.8% و-6.8% على التوالي). ويتراجع مؤشر

بنسبة 1.4%، إلا أن الخسائر تُخففها الأرباح الإيجابية لشركتي باناسونيك ورينيساس. أما العملات الصينية والهونغ كونغية فتسجل حالياً ارتفاعاً (+0.9% و+0.5% على التوالي).