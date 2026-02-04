ملخص اليوم: مؤشر ناسداك يسجل أدنى مستوى له منذ شهرين تقريباً، الدولار الأمريكي يكتسب زخماً، العملات المشفرة في منطقة حمراء عميقة (04.02.2026)

- بعد بداية متذبذبة، شهدت وول ستريت تصحيحًا حادًا بقيادة قطاع التكنولوجيا. تراجعت العقود الآجلة لجميع المؤشرات الأمريكية الرئيسية، حيث تكبّد مؤشرا ناسداك (US100: -2.3%) وراسل 2000 (US2000: -1.9%) أكبر الخسائر. وسجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: -1%) خسائر أقل حدة، بينما حافظ مؤشر داو جونز (US30: -0.1%)، الذي يضمّ أسهم الشركات ذات القيمة المضافة، على أدائه الأفضل.
- قد أعقب هذا التراجع في قطاع التكنولوجيا توقعات مخيبة للآمال لإيرادات شركة AMD (-16%) في الربع الأول، والتي جاءت دون مستوى توقعات السوق المرتفعة للغاية على الرغم من الأداء القوي في الربع الرابع. حققت AMD إيرادات بلغت 10.27 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزة التوقعات، لكنها توقعت حوالي 9.8 مليار دولار للربع الأول - وهو رقم أعلى من التقديرات من الناحية الفنية، ولكنه مخيب للآمال بالنسبة لشركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نموها.
- انخفضت أسهم شركتي ألفابت وأمازون قبل إعلان نتائج الأرباح اليوم، بنسبة 2.7% و2.6% على التوالي.
- أظهرت بيانات شركة ADP الخاصة أن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 22 ألف وظيفة فقط في يناير/كانون الثاني، مقابل توقعات بلغت 45 ألف وظيفة، مع تعديل توقعات ديسمبر/كانون الأول بالخفض إلى 37 ألف وظيفة. وقد كان قطاعا التعليم والرعاية الصحية المحركين الرئيسيين لهذه الزيادة، وإلا لكان التقرير سلبياً.
- أجرى دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مطولاً مع شي جين بينغ تناول فيه قضايا التجارة وأوكرانيا والتوترات حول إيران وتايوان. وأكد خلاله زيارته لبكين في أبريل/نيسان وشراء الصين لفول الصويا. ويأتي هذا الاتصال عقب محادثة شي مع بوتين، مما يسلط الضوء على تنامي التنسيق الجيوسياسي وهشاشة الهدنة التجارية.
- حافظت المؤشرات الأوروبية على استقرارها بشكل عام: حيث سجلت سويسرا (SUI20: +0.95%) والمملكة المتحدة (UK100: +0.9%) وفرنسا (FRA40: +0.85%) وبولندا (W20: +0.7%) وإسبانيا (SPA35: +0.6%) ارتفاعاً. في المقابل، تراجعت ألمانيا (DE40: -0.7%) وهولندا (NED25: -0.6%).
- ارتفع الدولار الأمريكي في أسواق مجموعة العشر وعملات الأسواق الناشئة الرئيسية (مؤشر الدولار الأمريكي: +0.3%)، بينما تراجعت عملات أستراليا ونيوزيلندا (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: -0.5%، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: -0.8%). وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.18.
- انخفض سعر الذهب بنسبة 0.5% إلى 4920 دولارًا، وارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 86 دولارًا. وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما (حوالي 1.5%)، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 2% لليوم الثاني على التوالي.
- واشتدت عمليات بيع العملات الرقمية: انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.3% إلى 74000 دولار، وانخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 3.2% إلى 2164 دولارًا.
