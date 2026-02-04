ملخص اليوم: مؤشر ناسداك يسجل أدنى مستوى له منذ شهرين تقريباً، الدولار الأمريكي يكتسب زخماً، العملات المشفرة في منطقة حمراء عميقة (04.02.2026)

قد أعقب هذا التراجع في قطاع التكنولوجيا توقعات مخيبة للآمال لإيرادات شركة

(-16%) في الربع الأول، والتي جاءت دون مستوى توقعات السوق المرتفعة للغاية على الرغم من الأداء القوي في الربع الرابع. حققت

إيرادات بلغت 10.27 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزة التوقعات، لكنها توقعت حوالي 9.8 مليار دولار للربع الأول - وهو رقم أعلى من التقديرات من الناحية الفنية، ولكنه مخيب للآمال بالنسبة لشركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في نموها.