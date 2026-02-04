يمثل الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مع الهند، على غرار الاتفاق مع ميركوسور، تتويجًا لعملية تفاوض استمرت نحو عشرين عامًا. ومع ذلك، ورغم وصف الاتفاق بأنه "أم الاتفاقيات"، إلا أنه قبل توقيعه، كان من الصعب العثور على أي ذكر له في الصفحات الأولى للمواقع الإخبارية. فهل حماس صناع القرار مبرر؟ ما الذي يتضمنه الاتفاق، وكيف سيؤثر على الاقتصاد والأسواق المالية؟

وكما هو الحال مع اتفاق ميركوسور، قد يُظن أن إتمام المفاوضات بين عشية وضحاها بعد عقود عديدة مرتبط بسياسة دونالد ترامب غير المثمرة. فقد شنت إدارة الرئيس حروبًا تجارية مع جميع الشركاء تقريبًا في وقت واحد، مما أدى سريعًا إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية المصممة لتجاوز الولايات المتحدة.

جوهر الاتفاقية هو تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المصدرة إلى الهند. فالسوق الهندية محمية برسوم جمركية باهظة على السيارات، تتجاوز 100%. وبموجب الاتفاقية، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية أولاً إلى 40% ثم إلى 10%، مع تحديد حصة استيراد تبلغ 200 ألف سيارة. وتُطبق ترتيبات مماثلة على السيارات الكهربائية وقطع غيارها.

أما الركن الثاني فهو تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الكيميائية الصناعية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصيدلانية، وجميع أنواع الآلات المتطورة، بما في ذلك آلات التحكم الرقمي الحاسوبي (CNC).

تبلغ الرسوم الجمركية حاليًا في هذه القطاعات حوالي 22%، وسيتم تخفيضها إلى الصفر خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، مع بعض الاستثناءات. وسيتم ضمان إعفاءات مماثلة للمنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن تشهد المشروبات الكحولية والمنتجات المحلية تخفيضات في الرسوم الجمركية، حيث تتراوح الرسوم في هذا القطاع بين 45% و150%.

هل هذه الاتفاقية هي الأهم على الإطلاق؟

ولكن ما الذي ستحصل عليه الهند في المقابل؟ أهمها، أن تخفيضات الرسوم الجمركية من جانب الاتحاد الأوروبي ستشمل جميع أنواع المنتجات النسيجية، والمأكولات البحرية، والمجوهرات. تراوحت الرسوم الجمركية في هذه القطاعات السوقية سابقًا بين 4% و26%. كما ستتمكن الشركات الهندية من الاعتماد على سهولة الوصول إلى سوق الخدمات، لا سيما تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستشارات، ومن المقرر أن يشمل رفع القيود التنظيمية ما يصل إلى 144 قطاعًا فرعيًا.

ومن التفاصيل التي نادرًا ما ترد في البيانات الرسمية، مع أنها ذات أهمية جوهرية، قسمٌ حول "تسهيل التنقل". بالنسبة للموظفين العاملين في الفروع الأوروبية للشركات الهندية العاملة بالفعل في أوروبا، سيتم تقديم مجموعة من التسهيلات واسعة النطاق، بما في ذلك إمكانية استقدام أفراد الأسرة ونظام تصاريح موحد يسمح للعمال من الهند بالتنقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

في الوقت نفسه، سيتم إلغاء الحد الأقصى لعدد الطلاب الهنود في الجامعات الأوروبية، وسيُمنح الخريجون حق العمل في الاتحاد الأوروبي لمدة 18 شهرًا على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إجراءات مبسطة لتمديد الإقامة في حال حصول الخريج على وظيفة. توجد أحكام أخرى من هذا القبيل، لكن توجه الحلول الجديدة وهدفها واضحان لا لبس فيهما.

للوهلة الأولى، يبدو واضحًا أن المكاسب متفاوتة بين الطرفين. ستحصل أوروبا على تخفيضات جمركية تُفيد حفنة من الشركات المتخصصة في أوروبا الغربية، مثل بي إم دبليو، وستيلانتس، وفولكس فاجن، وباسف، وسيمنز، وإنفينون. كما ستجني شركات إنتاج السلع الفاخرة، مثل إل في إم إتش وكيرينغ، فضلًا عن تكتلات الأغذية، مثل دانون وفيريرو، مكاسب كبيرة.

أما سكان الهند، فسيتمكنون من الوصول بسهولة أكبر إلى أفضل السيارات في العالم، وأفضل الأطعمة، وأحدث الأدوية والمواد الكيميائية والآلات، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الأكثر فعالية وأمانًا... وفي المقابل، سيحصلون على فرصة الدراسة في أفضل جامعات العالم والعمل في دول تتمتع بأعلى مستويات المعيشة؟ بدأت الاتفاقيات التي يوقعها ممثلو الاتحاد الأوروبي، في أحسن الأحوال، تُشبه العمل الخيري أكثر من كونها تجارة.

أسئلة بلا إجابات

في حين أن اتفاقية ميركوسور منحت أوروبا إمكانية الوصول إلى مدخلات المواد الخام الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه سهّلت تصدير المنتجات المتخصصة للصناعة الأوروبية إلى أمريكا اللاتينية، دون تنازلات كبيرة من أوروبا، فمن الصعب رؤية فوائد مماثلة في حالة اتفاقية الهند.

لا تقدم الهند لأوروبا سوى العمالة والمنسوجات. وفي كلتا الحالتين، تكمن ميزتها الرئيسية في انخفاض الأسعار. وبالنظر إلى أحدث البيانات في الاتحاد الأوروبي، نجد أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، قريبًا من أدنى مستوياته على الإطلاق.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من انخفاض بطالة الشباب في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة عند حوالي 15%. وفي هذا السياق، تُضيف مثل هذه المبادرات حالة من عدم اليقين، لا سيما في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل، والتي تعود، من بين أمور أخرى، إلى الذكاء الاصطناعي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إنتاجية العمل في الهند تُعد من بين الأدنى في العالم: فهي أقل بأكثر من 20 مرة من مثيلتها في الولايات المتحدة، وأقل بعشر مرات من مثيلتها في اليابان أو أوروبا، في حين أن معدل البطالة الرسمي في الهند يُشير إلى أنه أقل من المتوسط ​​الأوروبي.

هل يُمثل هذا تهديدًا اقتصاديًا أم وجوديًا؟

وقد تُثار أيضًا شكوك حول إمكانية وصول العمال الهنود إلى البنية التحتية والبيانات وشبكات الحاسوب في أوروبا. كمثال على ذلك، يمكن الاستشهاد بنهاية عام ٢٠٢٢. عندما أدت خسائر القوات المدرعة الروسية إلى فقدان المعتدي زخمه على قطاعات رئيسية من الجبهة، ظهرت عشرات الدبابات الحديثة من طراز T-90 فجأة. استغرب العديد من الأوروبيين، ظانين أن روسيا لا تستطيع إنتاج هذه الدبابات دون مكونات غربية، وبالتأكيد ليس بهذا الحجم. وكانوا على حق. تلك الدبابات تحديدًا كانت دبابات صُدّرت قبل سنوات إلى الهند، ثم أُعيد بيعها سريعًا إلى روسيا. كانت عملية البيع، التي رُتّبت سرًا على أعلى مستويات السلطة، مفتاحًا للاستيلاء على دبابات باخموت سيئة السمعة. تُعدّ الهند إحدى الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الروسي من خلال مشتريات النفط، وقد اعتُقل مئات المواطنين الهنود أثناء خدمتهم في القوات المسلحة الروسية.

يُطرح السؤال: إذا انفتحت أوروبا بالكامل على التعاون مع الهند، فكم من الوقت سيستغرق قبل أن تبدأ أجهزة الاستشعار والبصريات الفرنسية بالظهور مجددًا بأعداد كبيرة على الأسلحة الروسية؟ أو كم من الوقت سيستغرق قبل أن نرى سيارات هندية تُشبه إلى حد كبير طرازات فولكس فاجن أو بي إم دبليو؟ هل نحن بصدد تكرار سيناريو الصين، التي كان من المفترض أن "تتحرر" بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، لكنها لم تحصد سوى التكنولوجيا الحديثة وصناعة موجهة نحو مواجهة الغرب؟

الولايات المتحدة تعود إلى طاولة المفاوضات

سرعان ما عادت الولايات المتحدة إلى المفاوضات مع الهند بعد أن تقاربت الأخيرة مع أوروبا. وأعلنت إدارة الرئيس عن توقيع "اتفاقية". وقد رافق الإعلان حماسٌ وعاطفةٌ معهودة لدى دونالد ترامب. ويشارك سوق الأوراق المالية في بومباي هذا الحماس، حيث ارتفعت المؤشرات المحلية بنسبة تصل إلى 5% عقب هذا الخبر.

من بين البنود الرئيسية إعلانٌ يقضي بوقف الهند استيراد النفط الروسي. ومن المعروف على نطاق واسع أن الهند، منذ بداية الحرب، كانت من أكبر مستوردي النفط الخام الروسي. ووفقًا لتقديرات مختلفة، تُزوّد ​​روسيا الهند بما يصل إلى 40% من إجمالي احتياجاتها النفطية. ويمثل هذا بالنسبة لروسيا أكثر من 30% من إجمالي صادراتها من هذه السلعة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند لا تستورد النفط فحسب، بل تستورد أيضًا الغاز والفحم، وحتى المواد الانشطارية. وبتقدير الإيرادات السنوية من تجارة سلع الطاقة بين روسيا والهند بنحو 40 مليار دولار، وبالاستناد إلى بيانات وزارة المالية الروسية (وأبحاث المراكز التحليلية التي استندت إليها) للفترة من 2022 إلى 2024، يمكن حساب أن الهند، من خلال مشترياتها من النفط وحدها، تموّل ما يقارب 20-30% من إجمالي ميزانية الدفاع الروسية.

تُعدّ المعلومات المتعلقة بتعريفات الرسوم الجمركية الجديدة ذات أهمية بالغة، ليس فقط للهند، بل أيضاً للشركات الأمريكية العاملة بكثافة في شبه القارة الهندية، ومنها:

شركتا إكسون وشيفرون، اللتان قد تحلان محلّ الإمدادات والخبراء الروس،

شركات آبل ومايكروسوفت وسيسكو، وهي شركات عملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تمتلك منشآت ضخمة في الهند، وتُصدّر منتجاتها إلى الولايات المتحدة،

شركات تصنيع الآلات والمواد الكيميائية، لا سيما الزراعية منها، مثل دوبونت وجون دير.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال في معظمه اتفاقًا إعلانيًا، وأن سياسة الهند حتى الآن لا تشير إلى أنها ستتخلى عن الإمدادات من روسيا. ويبدو أن دونالد ترامب نفسه متقلب المزاج، وقد سئم بوضوح من توقيع اتفاقيات مع دول لا تبذل أي جهد للالتزام بها.